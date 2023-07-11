Співачка Христина Соловій розповіла, що одного разу отримала ляпаса від свого ексхлопця. Причиною тому стали ревнощі.

За словами 30-річної виконавиці, одного разу вона відвідала вечірку з колишнім коханим. На заході був рок-музикант, ім’я якого Соловій розкривати не стала. І коли Христина давала коментар про його альбом, він поцілував її.

– Поцілував просто в губи довго і пристрасно. Я просто не встигла. Він спеціально це зробив, щоб звернути увагу. Мені тоді 24 роки було, молода, зелена, не знала, як поводитися в такій ситуації, – ділиться Христина.

Коли виконавиця з ексхлопцем поверталася додому, вони стали розбирати цю ситуацію. Почалися крики, істерика, згодом артистка впала на ліжко від ляпаса.

– Траплялися подібні історії, але ми розійшлися навіть не через його ревнощі, а через те, що я зустріла іншого чоловіка, – зізналася Соловій.

Зазначимо, зараз Христині Соловій приписують роман із поетом Сергієм Жаданом. Останнім часом вони досить часто співпрацюють, також фронтменом гурту Жадан і собаки знявся в кліпі артистки, в якому вони навіть цілуються.

Сама ж Хритина Соловій відповіла на запитання про особисте життя, але завуальовано. Хтось із шанувальників запитав, чи є у співачки друга половинка, на що вона сказала, що є цілою.

Фото: Христина Соловій