Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за те, щоб міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 пройшов в Україні.

Політик зазначив, що незважаючи на те, що представник Великої Британії посів друге місце, виграла Україна.

– Але факт такий: Україна перемогла, і вони заслуговують на його проведення. Я вважаю, що вони можуть провести конкурс і вірю, що вони мають це зробити. На мою думку, Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для Євробачення, – зазначив Борис Джонсон.

Зазначимо, 17 червня стало відомо, що Євробачення 2023 проведуть не в Україні. Європейський союз мовлення заявив, що наша країна не змогла надати гарантії безпеки для проведення заходу.

Зараз дивляться

Тоді організатори конкурсу звернулися до Великої Британії з приводу можливості проведення конкурсу на їхній території, оскільки вони посіли на Євробаченні 2022 друге місце.