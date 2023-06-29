Співачка Оля Полякова побувала на концерті американської виконавиці Бейонсе у Варшаві. Українська артистка показала, як колега “скопіювала” деякі елементи з її шоу.

В Instagram Оля навела схожості між своїм туром Королева ночі та туром Бейонсе. Так, на сцені з американською зіркою з’явився блискучий кінь, і, якщо згадати, такий самий використовувала раніше Полякова.

– Це ж мій кінь. А я думала, куди він із гаража зник, – пожартувала Оля.

Також вона показала, як Бейонсе літала над глядачами в плащі, зазначивши, що робила так само.

– І в плащі я літала. А ви кажете, вони на нас не дивляться. Підглядають, – сказала Полякова.

Варто зазначити, що схожість справді є. Сама Оля сказала, що виступ Бейонсе їй дуже сподобався, а артистку назвала “машиною”, оскільки та безперервно співала і танцювала протягом трьох годин.

Також Полякова зазначила, що таке можна робити і в Україні, приклад – її тур Королева ночі, проте повномасштабна війна поставила все на паузу.