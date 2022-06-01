Сьогодні, 1 червня, святкують Міжнародний день захисту дітей. В Україні в 2022 році значення цієї дати особливе, оскільки йде повномасштабна війна, в якій страждають і дітлахи.

Як зірки українського шоу-бізнесу вітають усіх із Днем захисту дітей – у матеріалі.

Співачка Віра Брежнєва каже, що побажання мирного неба над головою зараз має зовсім інший сенс, і вона мріє, щоб воно здійснилося якнайшвидше.

Зараз дивляться

– Здоров’я нашим діткам, нашої любові безумовної, і щоб вони завжди відчували нашу підтримку, – написала артистка.

Дієтолог Наталія Мічковська, дружина актора Дяді Жори сказала, що у їхньої доньки Аміни за понад три місяці війни став дорослий погляд.

– З Днем захисту дітей. Діти хочуть жити під мирним небом, – написала вона в Instagram.

Телеведуча Маша Єфросиніна оприлюднила фото зі своїми дітьми – донькою Наною та сином Олександром.

Артистка сказала, що цього року значення слів захист дітей набуло для кожної української матері нового значення – сповненого страху та відчайдушної сили.

– Поки триває війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення та діє задля тих, хто, як жорстоко показала війна, є найбеззахиснішими створіннями, – наголосила Маша.

Акторка Наталка Денисенко теж зазначає, що свято День захисту дітей наразі набуло іншого сенсу.

– Ми – дорослі, ніколи не повинні допустити в майбутньому цієї трагедії, яку пережили мільйони дітей по всій Україні! І робити зараз усе, щоб зупинити те, через що гинуть ангелочки. Будь ласка, бережіть своїх дітей, бережіть їхню психіку, бережіть себе заради них. Сили нам усім, щастя та мирного неба маленьким українцям, – зауважила акторка.

Співачка Надя Дорофєєва зазначила, що цього року День захисту дітей є особливо болючим.

– Сьогодні він нагадує про необхідність ще сильніше захищати малюків та робити все, щоб діти в Україні росли щасливими та здоровими, і ніколи не знали, що таке війна, – написала виконавиця.

Ведуча Катерина Осадча сказала, що сьогодні особливо хочеться кричати про те, що відбувається з дітьми в нашій країні. Вона зізналася, що плаче зараз переважно через дітей, але не своїх, а тих, хто залишився без батьків, поранених чи тих, хто помер.

– Дітей, яких незаконно вивезли до Росії та деякі з них навіть не знатимуть, де вони народилися. Їх просто, як речі, привласнили собі орки… Це такий нестерпний біль і таке нестерпне відчуття несправедливості, – зауважила Осадча.

Ведуча зізналася, що їй почали снитися діти та люди, яких ми шукаємо, а ще стіни, що падають від снарядів.

– Напевно, всі ми маємо у підсвідомості те, що приходить уночі. Я вірю, що одного разу всі сім’ї об’єднаються, а стіни, що падають, залишаться тільки в снах. Ми переможемо зло, – підсумувала Катерина.

Співачка Слава Камінська вирішила в День захисту дітей поділитися своїм дитячим фото, відзначивши схожість зі своєю донькою Лаурою.