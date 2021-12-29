За 2021 рік ми пережили багато хороших моментів. Однак поганих – теж вистачало. Причому більшість із них були пов’язані не з діяльністю представників українського шоу-бізнесу, а з їхніми особистими стосунками.

Ми зібрали найгучніші скандали 2021 року, які обговорювала вся країна.

Блогерські пристрасті

На початку 2021 року українців обурив роман 8-річної моделі Мілани Маханець із хлопцем – 13-річним блогером Павлом Паєм. Юні блогери за сприяння батьків у мережі намагалися всіх запевнити у справжності цього так званого кохання.

Але чомусь, коли правоохоронці зацікавилися батьками, ті різко змінили власне ставлення до того, що відбувається. Мовляв, це все постановка, а дітлахи просто дружать.

Скандал був гучним, у нього навіть втрутився уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

Нині дівчинка продовжує модельну кар’єру та активно веде Instagram, публікуючи фото з українськими та російськими блогерами.

А ось блогер Олександр Волошин вирішив, що він – бог маркетингу, тому йому можна використати чорний піар заради хайпу.

Задум був такий: блогер на камеру дарує дорогий телефон маленькій дівчинці. А потім він нібито забирає смартфон у дитини. Цю ситуацію знімала мати дівчинки, а потім вона і завантажила відео в мережу. Олександр добу мовчав, а згодом викотив ролик, в якому пояснив, що все, що відбувається, постановка, а він геній, мовляв, просто ви нічого не розумієте.

Тепер Сашко намагається ділитися несамовитими історіями в Instagram, а користувачі йому пишуть у відповідь: не вірю, досить народ розводити. Волошина це ображає: бач, які люди жорстокі! Ось тільки, хто жорстокий? Спочатку ви обманюєте, а потім вам не вірять – логічний ланцюжок. Нагадує стару, як світ, притчу про пастуха та вовків.

І хоча це було складно, але геніального Волошина, нехай і випадково, за скандальністю зумів обійти Олександр Заліско. Блогер організував пишну вечірку у стилі БДСМ у Будинку вчених у Львові.

Все б нічого, але вона проходила у День пам’яті жертв голодоморів. А олії у вогонь підлив ведучий заходу Володимир Остапчук, який виклав фото з бенкету та підписав: Голодна туса. Зрештою блогер залишився без рекламних контактів, тобто без заробітку. Через те, що довелося нервувати, він отримав проблеми зі здоров’ям. А з його сестрою, яка виступила організаторкою вечірки, розбиралися правоохоронці – через порушення карантинних заходів.

Заради справедливості слід зауважити – Заліско таки розкаявся та перепросив усіх, кого могла образити його поведінка.

Секс-скандали в українському шоу-бізнесі

Україна – у тренді, але цього разу не у найкращому. Йдеться про секс-скандали, які розгорілися 2021-го.

Так, гучний скандал був навколо особистості актора та викладача університету імені І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка. Народного артиста України звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток. Після тривалої мовчанки випускниці університету вирішили публічно розповісти, як зазнавали насильства від Володимира Талашка. У його бік звучали й звинувачення у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Зрештою Талашка звільнили з університету. Однак поки що немає жодних результатів розслідування. Їх, до речі, мають надати до 31 грудня 2021 року.

Другий секс-скандал розгорівся навколо композитора та продюсера Костянтина Меладзе. Спочатку Ані Лорак натякнула на домагання з боку Меладзе, а згодом її підтримала Оля Полякова.

Однак якщо Полякова твердо стояла на своїх словах, то Лорак швидко дала задню, мовляв, то ЗМІ не так її зрозуміли, і взагалі вона не те хотіла сказати.

А ось ще одна співачка та колишня підопічна Меладзе Анастасія Приходько наголосила, що коментувати не хоче. Втім, вона натякнула, що як буде готова, то все розповість. Що саме вона мала на увазі – загадка.

Alyona Alyona на Софійській площі

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona просто хотіла знятися у рекламі, та так вийшло, що влипла у неприємну історію.

RedBull, яка славиться своїми екстремальними рекламними кампаніями, вирішила зняти, як відомий гонщик влаштовує дрифт біля столичної святині – Софії Київської. На пасажирське сидіння планувалося запросити українських знаменитостей.

Першою і була Alyona Alyona. В результаті через дрифт було зіпсовано бруківку на площі біля Софії Київської, яка, до всього, ще й входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Попри те, що Alyona Alyona просто там була присутня і не мала жодного стосунку до організації цього заходу, її спіткала доля Льоні Голубкова (персонаж актора Володимира Пермякова, який рекламував МММ).

Артистка усіляко намагалася виправити ситуацію. Навіть приїхала зі своєю командою, озброївшись щітками та порошком, аби відмивати площу.

Та не будемо такими суворими до Alyona Alyona, адже в нашому рейтингу досягнень українського шоу-бізнесу вона також є.

Сімейні драми

2021 року ми знову спостерігали вічну історію: скільки болю ховається за вилизаними фото в Instagram. Цього разу завіса впала з сімейної ідилії Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Саша дала велике інтерв’ю, в якому розповіла, що їй довелося пережити приниження та психологічний тиск з боку чоловіка. Ігор звинувачення заперечував. Зрештою пара таки розлучилася, а Саша закрутила новий роман.

До речі, Пустовіт тоді заявив, що радий за колишню, мовляв, якщо вона щаслива, то їхні спільні діти будуть щасливими.

Також неспокійно у молодій сім’ї Віктора Павліка. Екс-дружина співака Лариса Созаєва звинуватила Павліка у тому, що він виганяє її із квартири. Житло вони взяли в кредит, ще коли були у шлюбі. Після розлучення Віктор пообіцяв виплатити борг і залишити квартиру Ларисі. Але у світі – карантин, криза, тож у Павліка не вистачає грошей і на нову сім’ю, і на старий кредит. На альтернативні варіанти Созаєва не хотіла погоджуватися.

Врешті це все переросло у взаємні звинувачення та обмін дошкульними зауваженнями у соцмережах. Переважно конфлікт розгортався між Катериною Реп’яховою та Ларисою Созаєвою. Павлік втрутився, коли вже терпіння луснуло.

На жаль, пристрасті й досі не вщухли. Реп’яхова навіть у суд пішла позов подавати, але слуги Феміди відхилили його через неправильне оформлення.

Скандали гурту Грін Грей

Якщо покоління 90-х добре знає гурт Грін Грей, то зумерам складно зрозуміти, чому навколо них стільки галасу.

Почалося все з того, що Мурік опублікував в Instagram звернення, в якому не найкращими словами згадав мовний закон. А супроводжувалася промова непристойними жестами. Не варто ходити до ворожки, аби зрозуміти, що поведінка артиста не сподобалася багатьом українцям.

Вже потім він виправдовувався, що українська мова тут ні до чого. Мовляв, частина творчості Грін Грей саме україномовна (хоча йдеться лише про 3-4 пісні). У нього були конкретні претензії до самого закону та до Верховної Ради, яка його ухвалила.

Слід зауважити, через те, що у гурту хіти – саме російською, Грін Грей не залучили до концерту на День Незалежності, адже там лунали пісні українською. Лідерів колективу обурив той факт, що вони не вписуються в концепцію концерту.

Плакальниця на похороні

Неприємна ситуація сталася між українськими співачками Олею Поляковою та Тіною Кароль.

В межах одного з ТВ-шоу Полякова назвала Кароль плакальницею на похороні. Потім артистка виправдовувалася, що мала на увазі сумний репертуар колеги, а не її особисту трагедію (Тіна Кароль сім років тому поховала чоловіка Євгена Огіра, який помер від раку шлунка).

Зі свого боку Тіна Кароль заявила, що не планує міняти свій сумний, на думку Олі Полякової, репертуар, і надалі співатиме про чоловіка.

– Оля Полякова, ти мала рацію. Я плакатиму про нас, про нього все життя, а житиму заради сина. Але не на похороні, а за здоров’я і за силу висоти рідних душ. Моя ти радість, – заявила тоді Кароль.

Побиття танцюриста з балету Наді Дорофєєвої

1 серпня українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила шанувальників новиною про те, що розшукується чоловік, який відправив її танцюриста Євгена Гончаренка в кому.

Вранці хлопець зі своїми друзями виходив з клубу в центрі Києва, коли чоловік, який проходив повз, накинувся на його подругу. Женя заступився за дівчину, внаслідок чого отримав сильний удар від нападника. Коли танцюрист упав на землю, агресор ще й спробував штовхнути його ногою.

Хлопця госпіталізували. Йому довелося пройти через кому, низку складних операцій. Нині він проходить реабілітацію. Через такі травми його кар’єра танцюриста може зійти нанівець.

Агресора швидко розшукали. Ним виявився 28-річний працівник УДО. Тепер він перебуває під слідством. Чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

Камінг-аут Melovin

Співак Melovin на сцені фестивалю Atlas Weekend здійснив камінг-аут, поцілувавши дівчину та хлопця, з якими виступав. Також на сцені красувався прапор ЛГБТ.

Прихильники традицій та порядку аж пінилися від такого публічного визнання артиста. Із аргументів був стандартний набір: тепер усі діти геями будуть, українські сім’ї вимирають, розбещення молоді тощо.

Такий публічний крок артиста – потужна заява про рівність людських прав. Для тих, хто не знає, у нашої спільноти ЛГБТ, власне, немає прав щодо шлюбу. У нас навіть реєстрації шлюбу немає. Тобто, якщо партнер потрапляє до лікарні, то його коханого до нього можуть не пустити. Таких випадків насправді дуже багато.

На жаль, момент камінг-ауту артист не потрапив до трансляції, яку вів телеканал М1. Melovin це сприйняв на власний рахунок. Але причина була банальнішою – телевізійників не попередили щодо перфомансу, тож вони продовжили перемикати плани за старою схемою.

– Нам усім шкода, що такий важливий момент заяви артиста не потрапив до прямого ефіру. Прикро, що команді каналу не повідомили про запланований момент, і трансляція продовжилася за традиційними принципами ефіру – активність перемикань, зміна локацій та учасників заради більшої динамічності та яскравості кадру, – заявили тоді в компанії StarLightMedia, якій належить М1.

У StarLightMedia зазначили, що камінг-аути є дуже важливими, і вони вітають вчинок Melovin.

– Сподіваємось, що це стане початком нового рівня безпеки, діалогу і захисту прав та можливостей ЛГБТ+ спільноти в Україні, – зазначили у медіахолдингу.