Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Володимир Остапчук поділився рідкісним фото з коханою, молодшою за нього на 16 років

16 Квітня 2023, 17:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Володимир Остапчук
Джерело: Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук показав рідкісне фото зі своєю коханою Катериною Полтавською.

В Instagram-stories він оприлюднив селфі, зроблене в дзеркалі. На фото 38-річний шоумен посміхається та обіймає 22-річну Катерину. Таким чином вони вирішили привітати своїх підписників із Великоднем.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

– Христос воскрес! Вітаємо всіх зі світлим святом – з Великоднем, – написав Володимир на фото.

Також він повідомив, що вони їдуть за місто.

Нагадаємо, що закохані тривалий час приховували одне одного, хоча в мережі вже давно розсекретили особу нової обраниці Остапчука. Вони часто публікували фотографії з однакових локацій, але не показуючи одне одного.

Уперше Остапчук підтвердив стосунки з Полтавською 13 квітня. Очевидно, тепер спільних кадрів буде більше. Крім того, в лютому вони й зовсім спровокували чутки про шлюб, показавши фото з документ-сервісу Готово, де можна оформити шлюб за добу.

Читайте також:
Володимир Остапчук поділився рідкісним фото з коханою, молодшою за нього на 16 роківОстапчук подарував коханій на 8 березня каблучку за €2 тис.

Теги
Володимир Остапчук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь