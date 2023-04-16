Телеведучий Володимир Остапчук показав рідкісне фото зі своєю коханою Катериною Полтавською.

В Instagram-stories він оприлюднив селфі, зроблене в дзеркалі. На фото 38-річний шоумен посміхається та обіймає 22-річну Катерину. Таким чином вони вирішили привітати своїх підписників із Великоднем.

– Христос воскрес! Вітаємо всіх зі світлим святом – з Великоднем, – написав Володимир на фото.

Також він повідомив, що вони їдуть за місто.

Нагадаємо, що закохані тривалий час приховували одне одного, хоча в мережі вже давно розсекретили особу нової обраниці Остапчука. Вони часто публікували фотографії з однакових локацій, але не показуючи одне одного.

Уперше Остапчук підтвердив стосунки з Полтавською 13 квітня. Очевидно, тепер спільних кадрів буде більше. Крім того, в лютому вони й зовсім спровокували чутки про шлюб, показавши фото з документ-сервісу Готово, де можна оформити шлюб за добу.