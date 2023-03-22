Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Володимир Дантес зізнався, що хоче зробити в Євпаторії цієї весни

22 Березня 2023, 10:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Володимир Дантес зізнався, що хоче зробити в Євпаторії цієї весни

Український співак Дантес поділився своїм весняним настроєм із фанатами. Артист розповів, що через прихід весни у нього з’явилося натхнення.

Свої думки Володимир опублікував в Isntagram.

– Я так щиро радію! Хоч щодня брак вітамінів, втома бореться з “встану і як піду на турніки” – зараз я точно щасливіший, ніж узимку, – почав свою думку музикант.

Дантес додав, що купа друзів повертається в Україну з приходом весни, і це надихає. Не виключено, що в недалекому майбутньому артист випустить альбом. Також триває робота над іншими проєктами.

Зараз дивляться

Володимир зізнається – є і прості бажання, крім цілей у творчості.

– Ще дуже хочеться купатися в річці, а краще – у Чорному морі, десь у Євпаторії. І на набережній купувати чебуреки й запивати їх молодим вином, – заявив про бажання відпочити у звільненому Криму.

Раніше Дантес розповів про інтимне життя після 24 лютого 2022 року. Перші місяці після повномасштабного вторгнення він думав, що інтим і зовсім для нього закінчився.

Читайте також:
Володимир Дантес зізнався, що хоче зробити в Євпаторії цієї весниВолодимир Дантес розповів, чому не перекладає свої пісні українською

Теги
Володимир Дантес
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь