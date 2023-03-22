Український співак Дантес поділився своїм весняним настроєм із фанатами. Артист розповів, що через прихід весни у нього з’явилося натхнення.
Свої думки Володимир опублікував в Isntagram.
– Я так щиро радію! Хоч щодня брак вітамінів, втома бореться з “встану і як піду на турніки” – зараз я точно щасливіший, ніж узимку, – почав свою думку музикант.
Дантес додав, що купа друзів повертається в Україну з приходом весни, і це надихає. Не виключено, що в недалекому майбутньому артист випустить альбом. Також триває робота над іншими проєктами.
Володимир зізнається – є і прості бажання, крім цілей у творчості.
– Ще дуже хочеться купатися в річці, а краще – у Чорному морі, десь у Євпаторії. І на набережній купувати чебуреки й запивати їх молодим вином, – заявив про бажання відпочити у звільненому Криму.
Раніше Дантес розповів про інтимне життя після 24 лютого 2022 року. Перші місяці після повномасштабного вторгнення він думав, що інтим і зовсім для нього закінчився.