Український співак Дантес поділився своїм весняним настроєм із фанатами. Артист розповів, що через прихід весни у нього з’явилося натхнення.

Свої думки Володимир опублікував в Isntagram.

– Я так щиро радію! Хоч щодня брак вітамінів, втома бореться з “встану і як піду на турніки” – зараз я точно щасливіший, ніж узимку, – почав свою думку музикант.

Дантес додав, що купа друзів повертається в Україну з приходом весни, і це надихає. Не виключено, що в недалекому майбутньому артист випустить альбом. Також триває робота над іншими проєктами.

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Володимир зізнається – є і прості бажання, крім цілей у творчості.

– Ще дуже хочеться купатися в річці, а краще – у Чорному морі, десь у Євпаторії. І на набережній купувати чебуреки й запивати їх молодим вином, – заявив про бажання відпочити у звільненому Криму.

Раніше Дантес розповів про інтимне життя після 24 лютого 2022 року. Перші місяці після повномасштабного вторгнення він думав, що інтим і зовсім для нього закінчився.