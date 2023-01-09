Співачка Санта Дімопулос висловилася про колегу-зрадницю Ані Лорак.

В Instagram Санта вирішила влаштувати рубрику Питання-відповідь, щоб поспілкуватися з підписниками. Так, хтось поцікавився, як Дімопулос ставиться до Ані Лорак.

Артистка сказала, що часто отримує це запитання, проте не відповідає на нього, оскільки не думає про зрадницю.

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– Я волію думати про шляхетних, гідних, інтелектуально розвинених, мудрих людей зі своєю думкою, позицією. Сильних, яскравих особистостей, із яких можна брати приклад. Про порожнечу краще не думати, адже наші думки – невидимі цеглини нашого буття, – наголосила Санта.

Нагадаємо, Ані Лорак прийняла бік країни-агресора, оскільки з початку війни не промовила жодного слова про те, що відбувається в її рідній країні. Артистка воліє вдавати, що все нормально, виступаючи перед росіянами на сцені й бажаючи їм щастя.

Фото: Санта Дімопулос