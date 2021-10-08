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Влад Яма розповів, скільки потрібно грошей для комфортного життя: Вистачить на все

8 Жовтня 2021, 12:54 Микола Олефіренко
Влад Яма розповів, скільки потрібно грошей для комфортного життя: Вистачить на все

Знаменитий хореограф Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною розповіли, скільки грошей потрібно їхній сім’ї для комфортного життя.

Танцюрист скромно відповів, що багато грошей для комфорту йому не потрібно.

– Хотілося б $10 тис. А краще – $20 тис. Цього цілком достатньо на все що хочеться, але при цьому можна не боятися за своє життя, – поділився своєю думкою Влад.

Сімейна пара відзначила, що зараз проживає у квартирі, хоча для цього споруджували заміський будинок під Києвом. Нерухомість у подружжя величезна — два поверхи та кілька терас, які оточує просторий двір. Всередині будівлі — панорамні вікна, камін, дитяча, і навіть спортзал. Про цей будинок знаменитості мріяли роками.

Тепер заміський будинок служить Владу та Лілі як дача, в якій вони відпочивають у вихідні.

– За комунальні послуги будинку та квартири ми платимо 3-4 тис. грн влітку, а взимку – 6-7 тис. грн., – поділилося подружжя вартістю утримання нерухомості.

Нагадаємо, що в кінці літа обід в ресторані мало не коштував Владу Ямі життя. Причиною отруєння танцюриста стала алергічна реакція на мед, який поклали замість карамелі до страви. Лікарі діагностували у зірки набряк Квінке, а також ввели адреналін і антигістамінні препарати. А вже на наступний ранок Влад відчував себе значно краще.

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Джерело
Люкс ФМ
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Влад Яма
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