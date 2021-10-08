Знаменитий хореограф Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною розповіли, скільки грошей потрібно їхній сім’ї для комфортного життя.

Танцюрист скромно відповів, що багато грошей для комфорту йому не потрібно.

– Хотілося б $10 тис. А краще – $20 тис. Цього цілком достатньо на все що хочеться, але при цьому можна не боятися за своє життя, – поділився своєю думкою Влад.

Сімейна пара відзначила, що зараз проживає у квартирі, хоча для цього споруджували заміський будинок під Києвом. Нерухомість у подружжя величезна — два поверхи та кілька терас, які оточує просторий двір. Всередині будівлі — панорамні вікна, камін, дитяча, і навіть спортзал. Про цей будинок знаменитості мріяли роками.

Тепер заміський будинок служить Владу та Лілі як дача, в якій вони відпочивають у вихідні.

– За комунальні послуги будинку та квартири ми платимо 3-4 тис. грн влітку, а взимку – 6-7 тис. грн., – поділилося подружжя вартістю утримання нерухомості.

Нагадаємо, що в кінці літа обід в ресторані мало не коштував Владу Ямі життя. Причиною отруєння танцюриста стала алергічна реакція на мед, який поклали замість карамелі до страви. Лікарі діагностували у зірки набряк Квінке, а також ввели адреналін і антигістамінні препарати. А вже на наступний ранок Влад відчував себе значно краще.