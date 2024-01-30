Співак Влад Ліберман випустив танцювальний трек По новому. Це перша пісня виконавця із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Влад Ліберман – По новому: що відомо про трек

По новому – це вже четверта авторська пісня Влада Лібермана. Танцювальний трек поєднує одразу декілька стилів – поп, хіп-хоп, діп-хаус, бас-хаус.

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– Ця пісня не про розлуку, а в першу чергу – про вибір, який є у кожного. Іноді настає час, коли варто сказати дякую і відпустити того, кого любив. Не завжди почуття є вічними, тому варто їх сприймати як досвід. Головне – не повторити помилки у майбутньому, – каже Влад Ліберман.

Примітно, що текст пісні По новому Влад Ліберман написав ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А от музику довелося переписувати тричі. Співак вирішив, що пісня має бути танцювальною, аби бодай на мить повернути українців у довоєнні часи, коли музика лікувала від усіх негараздів.

Що відомо про Влада Лібермана

Влад Ліберман – творчий псевдонім воєнного кореспондента телеканалу ICTV Владислава Круглова.

Співак родом із Рубіжного Луганської області, тому більшість його авторських пісень присвячені темі війни. Про неї Влад знає не зі слів – щомісяця хлопець бачить смерть і руйнування, які Росія несе до нашого дому вже 10 років.