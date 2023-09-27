Український ведучий Володимир Остапчук показав, як молода дружина Катерина Полтавська привітала його з днем народження.

Сьогодні, 27 вересня, шоумену виповнилося 39 років. Катерина Полтавська почала вітати чоловіка після опівночі.

Остапчук розповів, що кохана зняла для них номер у готелі. Там на іменинника чекали повітряні кульки і торт з написом Бля, 39

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– Ого! Катя зробила мені сюрприз і “вкрала” з дому в готель на кілька днів. Оце так початок дня народження! – підписав кадри Остапчук.

Також Остапчук показав подарунок, який йому зробила дружина. Катерина презентувала чоловіку iPhone.

– Подарунок від Каті. Мені здається, система зламалася, – підписав ведучий фото з подарунком.

Нещодавно стало відомо, що Остапчук побився з компанією п’яних людей. Суперечка виникла через те, що невідомі почали ображати його кохану Катерину Полтавську.