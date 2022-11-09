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Вклався у хвилину: як Олег Гоцуляк колегу по Полкану від бомби рятував

9 Листопада 2022, 08:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Олег Гоцуляк

На знімальному майданчику серіалу Полкан сумувати було ніколи. Олег Гоцуляк згадав, як “рятував” свою напарницю Віку від вибуху бомби. Зйомки цієї сцени комедійного детективу Нового каналу запам’яталися актору найбільше.

— Вона була жива та напружена – запам’яталася мені ще з першої читки сценарію. Там був справжній таймер відліку, який відраховував рівно одну хвилину. А у сцені — безліч тексту й підтексту, кульмінація… Коли почали знімати, я так сильно повірив у обставини, в яких опинився мій герой, що був переконаний — всю сцену треба зіграти рівно за хвилину, адже потім у кадрі покажуть таймер.

І от я шпарю, щоб все було реалістично, як у житті! На репетиції Віка кілька разів навіть “підривалася”, але ось… барабанний дріб… Камера! Мотор! Почали!.. І я вкладаюся у хвилину! Перерізаю дріт, все супер, вона врятована, я щасливий. Думаю: “Ну все, як у житті, все як у реалі”, — зізнається актор серіалу Нового каналу.

Серіал Полкан

Зараз дивляться

Зовсім скоро Гоцуляк неочікувано для себе зрозумів, що можна було й не поспішати. Утім, його старання не були марними.

— І тут лунає команда в рацію: “А тепер кадр, щоб було видно таймер”. Розумієте? Малося на увазі, що на монтажі підставлять потрібні секунди на таймері. Думаю, все вийшло реалістично, — сміється Олег.

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