Українська співачка Руслана випустила нову пісню Лірниця. Вона присвятила її українцям, які з допомогою музики могли звернути гори.

За заявами артистки, в основу її роботи ліг стародавній міф про унікальних українців.

Руслана зізналася, що створювати пісні в умовах війни дуже непросто, але для неї творчість – це щит і меч, якими вона допоможе в цій війні Україні. Сам твір має свою історію, що йде крізь роки.

– Іноді в одну пісню так само вкладаєш пів свого життя. Мотив Лірниці був написаний у 2006 році й чекав свого часу до цього моменту. Щоб створити ритм цієї пісні, мені довелося вивчити всю давню Україну, – заявила Руслана.

Співачка додала, що використовувала тільки наші ритми для автентичності пісні.

– Вірю, цей ритм сьогодні допомагатиме нам битися. Моя мета – битися за ідею, мрію і майбутнє. І моя ідея – це зазирнути в серце і побачити, на що воно здатне, на який надчутливий стан ми здатні.

Утім, Україні в цій війні потрібна підтримка наших союзників. Kalush Orchestra заспівали про бездіяльність організацій і лідерів думок, що можуть допомогти нам у боротьбі за свободу та незалежність.