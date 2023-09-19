Стала відома причина смерті американського актора Біллі Міллера. Про неї розповіла мама лауреата денної премії Еммі.

Жінка зазначила, що її син протягом багатьох років вів довгу, важку і доблесну боротьбу з біполярною депресією. Він робив усе можливе, щоб протистояти їй, проте за підсумком наклав на себе руки. Про це пише Soap Opera Digest.

– Мій син любив свою сім’ю, своїх друзів і своїх шанувальників, але, врешті-решт, хвороба перемогла, і він віддав своє життя. Інші причини смерті не відповідають дійсності. Мені б хотілося, щоб вони були правдою, але це не так, – заявила мама актора.

Вона також висловила подяку шанувальникам Біллі та його друзям за величезну кількість любові, молитов і співчуттів, які отримала їхня сім’я після смерті актора. Зараз вони намагаються впоратися з втратою.

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Раніше стало відомо, що Біллі Міллер помер. Він боровся з маніакальною депресією. Актор не дожив двох днів до свого дня народження – 17 вересня йому мало виповнитися 44 роки.