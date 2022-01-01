Вирок, але не модний: у РФ онкохворим дітям продюсери подарували порожні коробки

У Росії продюсери ТВ-шоу Модний вирок подарували пацієнтам онкологічного центру імені Блохіна у Москві порожні коробки.

Про це розповіла волонтерка центру Вікторія Бірюкова.

За її словами, вона раніше брала участь у шоу Модний вирок, після чого продюсери запропонували їй передати до онкоцентру новорічні подарунки дітям.

Вікторія допомогла організувати виставу з врученням подарунків від Діда Мороза та Снігуроньки. Проте замість подарунків були порожні коробки.

– Не передати, як мені було гірко та соромно за такий вчинок передачі. Розчарування в людях, нерозуміння, чому і як так можна було вчинити не просто з дітьми, а з дітьми, які борються за своє тендітне життя, – зазначила волонтер.

Жінка розповіла, що вже котрий день перепрошує перед мамами дітей. А ось співробітники передачі вибачень не принесли, а лише заявили, що подарунки у них вкрали, і вони йтимуть до поліції.

– Такий вчинок — це справді вирок. Тільки не модний, а нелюдський, – додала Вікторія.

Коли історія набула резонансу, то в компанії, яка займається створенням Модного вироку, таки вибачилися.

– Всі ці подарунки було доставлено адресатам. Як з’ясувалося, у центрі чекали не 30, а 300 подарунків, про що ми не домовлялися та не знали. Проте, оскільки йдеться про дітей, ми виправимо ситуацію та відправимо до центру необхідну кількість подарунків, так, щоб вистачило на всіх. Порожні коробки потрапили в мішок з подарунками помилково, за що ми вибачаємося, – зазначили в компанії.