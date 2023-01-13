Українські користувачі Twitter намагаються достукатися до актора Кріса Еванса, щоб той підтримав пораненого Дмитра Лінартовича. Саме наш актор і захисник озвучує у вітчизняному прокаті персонажа-супергероя Капітана Америку, якого грає американська зірка.

Так, хтось просить Еванса записати відеозвернення Лінартовичу, а хтось зробити репост про його поранення в Соледарі. Варто зазначити, що наразі наш захисник збирає гроші на лікування.

Дорогий Крісе Евансе, твій український голос Дмитро був поранений російськими окупантами. Будь ласка, розповсюди цю новину серед своїх фанів. Дякуємо.

Кріс Еванс, привіт. Цей чоловік – справжній український месник, який зараз захищає мільйони українців від війни, яку розв’язала Росія в нашій країні. Цей справжній герой озвучив Капітана Америку в українському кіно. Будь-яка підтримка є дуже цінною.

Кріс Еванс, привіт. Напевно, ви можете розповсюдити інформацію. Це наш захисник та актор дубляжу Капітана Америки в Україні. Ми цінуємо будь-яку підтримку, яку ви можете надати. Можливо, ви готові стати послом United24. Марк Гемілл уже зробив це.

Ей, Кріс Еванс, цей сміливий чоловік дублює вашого персонажа Капітана Америку у фільмах Marvel, можливо, ви можете сказати йому кілька слів?

Він справжній месник! Українці просять Капітана Америку допомогти пораненому Дмитру Лінартовичу / 5 зображень

Нагадаємо, увечері 10 січня стало відомо, що Дмитро Лінартович отримав поранення у боях за Соледар. Як відомо, зараз у тому напрямку йдуть важкі бої – російська армія настає, проте наші захисники гідно тримають оборону, показуючи свою силу, сміливість та незламність.

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Дмитра одразу ж госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні, звідки регулярно виходить із українцями на зв’язок, показуючи те, що він не падає духом.