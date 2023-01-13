Українські користувачі Twitter намагаються достукатися до актора Кріса Еванса, щоб той підтримав пораненого Дмитра Лінартовича. Саме наш актор і захисник озвучує у вітчизняному прокаті персонажа-супергероя Капітана Америку, якого грає американська зірка.
Так, хтось просить Еванса записати відеозвернення Лінартовичу, а хтось зробити репост про його поранення в Соледарі. Варто зазначити, що наразі наш захисник збирає гроші на лікування.
- Дорогий Крісе Евансе, твій український голос Дмитро був поранений російськими окупантами. Будь ласка, розповсюди цю новину серед своїх фанів. Дякуємо.
- Кріс Еванс, привіт. Цей чоловік – справжній український месник, який зараз захищає мільйони українців від війни, яку розв’язала Росія в нашій країні. Цей справжній герой озвучив Капітана Америку в українському кіно. Будь-яка підтримка є дуже цінною.
- Кріс Еванс, привіт. Напевно, ви можете розповсюдити інформацію. Це наш захисник та актор дубляжу Капітана Америки в Україні. Ми цінуємо будь-яку підтримку, яку ви можете надати. Можливо, ви готові стати послом United24. Марк Гемілл уже зробив це.
- Ей, Кріс Еванс, цей сміливий чоловік дублює вашого персонажа Капітана Америку у фільмах Marvel, можливо, ви можете сказати йому кілька слів?
Нагадаємо, увечері 10 січня стало відомо, що Дмитро Лінартович отримав поранення у боях за Соледар. Як відомо, зараз у тому напрямку йдуть важкі бої – російська армія настає, проте наші захисники гідно тримають оборону, показуючи свою силу, сміливість та незламність.
Дмитра одразу ж госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні, звідки регулярно виходить із українцями на зв’язок, показуючи те, що він не падає духом.