Він не герой, а антагоніст: Сенцов розвіяв міфи про фільм Носоріг

На Венеціанському кінофестивалі має відбутися прем’єра стрічки Носоріг від українського режисера Олега Сенцова. Картина проходить за конкурсною програмою Горизонти.

Ба більше, фільм Сенцова збираються подавати на премію Оскар від України. Йдеться про номінацію Найкращий фільм іноземною мовою.

У картині розповідається історія заснована на реальних подіях. Головний герой на прізвисько Носоріг – парубок, який має хист до спорту, проте стає бандитом та йде на вбивство. Режисер переконує, що він не герой, а антагоніст.

– Хочеться розвіяти міфи про 90-ті. Бо дехто думає, що це було дуже романтично. Особливо серед чоловічого населення є юнаки, які думають: Було так класно. Не було класно. І мій фільм про це, – зазначив Олег Сенцов.

Головну роль грає не професійний актор, а активіст, колишній ультрас та ветеран АТО Сергій Філімонов.

Прокатом стрічки Носоріг у світі займається британська компанія.

– Про фільм уже багато говорять. Думаю про ті часи в Україні фільмів небагато, то ж це цікаво. Також приваблює автобіографічний аспект. Думаю це сподобається міжнародній спільноті, – зазначила голова відділу маркетингу West End Film Алекс Пай.

Не пов’язувати кіно з російською в’язницею – свідомий вибір Сенцова. Він хотів забути про неї одразу після звільнення, і повернутися до нормального життя.

– Для мене було важливо зробити саме український продукт. Щоб люди, які дивилися фільм, одразу розуміли, що це українське кіно про 90-ті, а не російське, – додав Сенцов.

Трейлер фільму Носоріг

Опубліковано трейлер українського фільму Носоріг, режисером якого виступив Олег Сенцов. Стрічка знімалася у ко-продукції України, Польщі та Німеччини.

Роботу над картиною Сенцов почав ще у 2012 році. Він тоді вже встиг отримати грант від Держкіно. Однак зйомки картини довелося відкласти через незаконне ув’язнення Олега в РФ. Коли у 2019 році Сенцов повернувся в Україну, то одразу приступив до реалізації проекту.