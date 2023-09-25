Кохана актора Кіану Рівза Олександра Грант вирішила поділитися частиною свого життя і пролити трохи світла на стосунки із зіркою Матриці та Джона Віка. Для пари, яку медіа називають однією з найзакритіших у Голлівуді, це радше рідкісний виняток.

Художниця відзначила, що в Рівзі та їхньому спілкуванні їй подобається те, що вони підштовхують одне одного будувати нові шляхи.

– Він – моє натхнення. Він творчий, добрий і дуже працьовитий, – розповіла Грант.

Крім того, подруга 59-річного актора поділилася, чим їй подобається закоханість у дорослому віці, та чому вона почуває себе впевнено під час появи на червоній доріжці.

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– Хороша новина полягає в тому, що я побудувала власну кар’єру на той час, коли почалися мої стосунки, – зазначила 50-річна мисткиня.

Дружба актора та художниці почалася з 2011 року, коли вони спільно працювали над книгою Ода щастю. З роками їхні стосунки перетворилися на роман, і вони стали однією з улюблених пар Голлівуду.

Олександра Грант не лише підтримує Кіану Рівза в акторській кар’єрі, але і є фанаткою його музичного проєкту Dogstar. Її не засмучує навіть те, що йому довелося через концерт пропустити їхне традиційне пʼятничне побачення, під час якого вони відвідують мистецькі заходи.