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Він мене породив і захотів вбити: Козловський винен Кондратюку $300 тис.

7 Лютого 2022, 17:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Він мене породив і захотів вбити: Козловський винен Кондратюку $300 тис.
Джерело: Віталій Козловський

Український співак Віталій Козловський розповів, що досі не закрив фінансове питання з екс-продюсером Ігорем Кондратюком.

Козловський переміг у проекті Шанс у 2013 році та став підопічним Кондратюка.

– Я його й до сьогодні називаю духовним наставником. Це був такий собі тато Тарас Бульба. Який мене породив. І захотів вбити, – зазначив артист.

Проте пісня 10 років роботи, Віталій вирішив будувати кар’єру самостійно. Проте Ігор Кондратюк вирішив просто так не відпускати підопічного, і звернувся до суду, аби заборонити Козловському виконувати свої хіти. Продюсер також вимагає й досі від Віталія компенсацію у розмірі $300 тис.

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– Це питання вирішується фінансовими моментами. А які я буду використовувати інструменти, я про це колись розповім. Я радо з ним зустрінуся. Я навіть про це вірш написав! – розповів Козловський.

Нині артист продовжує працювати над новим матеріалом.

– За минулий рік мені запропонувало шість артисток заспівати з ними в дуеті. І я розумію, що сьогодні я можу бути не лише виконавцем, а й продюсером, який може спродюсувати пісню дуету. Тому я знаю, як має звучати зараз музика. Як має звучати Віталій Козловський, – додав артист.

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Джерело
ЖВЛ
Теги
Ігор Кондратюк , Віталій Козловський
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