Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, з ким найчастіше спілкується у соціальній мережі Instagram та хто надсилає їй свої оголені фото.

За словами зірки, вона полюбляє листуватися з колегою Олею Поляковою. Настя обожнює співачку та вважає її королевою шоу-бізнесу.

– Вона прекрасна жінка. Ми з Олею іноді можемо обмінятися секретами, – розповіла Настя.

Також Приходько поділилася, що часто отримує пікантні повідомлення та інтимні фото від надокучливих прихильників. Одного разу свої оголені світлини їй прислав політик, ім’я якого Настя не назвала.

– Боже, це жах. Я не говоритиму, хто це. Він ще й з однієї відомої партії. І він примудрився зробити фото на тлі прапорів. Це був лише один мій раз, коли я зайшла подивитися особисті повідомлення. Після цього я не хочу туди заходити, я просто всі запити відправляю у спам, – поділилася виконавиця.

Артистку дуже дратують такі повідомлення, тому вона відразу видаляє запити від користувачів мережі.

Раніше ми розповідали, який вигляд має заміський будинок Анастасії Приходько. Співачка разом з чоловіком та трьома дітьми живе у двоповерховому маєтку у селі Крюковщина, що під Києвом.

Будинок зірки зроблений в англійському стилі, він має площу 200 квадратних метрів. Подібні маєтки як у Приходько наразі коштують від 6 до 7 млн грн, в залежності від якості ремонту.