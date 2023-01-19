Американський актор Вілл Сміт вразив своїх фанів публікацією відео з російською музикою. Ролик був присвячений різним лайфхакам для відеомонтажу, але найбільше публіку привабив недоречний звуковий супровід.

Так, артист показав відео, на якому за допомогою бігової доріжки, генератора диму, зменшеної моделі авто та діодної лампи можна створити справжній рекламний ролик. Коротка робота справді виглядає дуже переконливо, але привертає увагу і музика, яка супроводжується вокалом.

Для свого ролика Сміт використав ремікс пісні Ти і я від артиста із псевдонімом Xcho. І хоча музикант родом із Вірменії, він працює з лейблом Believe Music, який допомагає артистам із РФ.

Зараз дивляться Щодо артиста, то він жодного разу не заявив про війну в Україні, а на його сторінках у соцмережах можна знайти російський номер для зв’язку. Також і лейбл Believe Music точно не на нашому боці – з початку війни багато українських музикантів припинили з ними співпрацю, оскільки компанія так і не залишила ринок Росії. Варто зазначити, що Сміт має понад 62 млн підписників у Instagram, і на це відео активно реагують жителі Росії, яким подобається вибір музики актора для ролика. Нагадаємо, що нещодавно комік Едді Мерфі висміяв сім’ю Сміта на церемонії нагородження Золотий глобус 2023. Гуморист торкнувся теми ляпаса на Оскарі, за яку Вілл довго перепрошував. Читайте також: Моє серце розбите: Вілл Сміт залишив Кіноакадемію після скандалу на Оскарі

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