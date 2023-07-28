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Війна забрала його: ведуча ICTV Юлія Сеник розповіла про трагедію в сімʼї

28 Липня 2023, 21:10
Валентина Чорна редакторка стрічки
Юлія Сеник

Ведуча ICTV, а нині національного телемарафону Єдині новини Юлія Сеник втратила на війні дядька, який пішов добровольцем захищати Україну. 

Трагічною звісткою вона поділилась на особистій сторінці у Facebook.

Рідний дядько телеведучої 59-річний Сеник Микола Михайлович загинув у бою під Кремінною.

Він був фізиком-математиком й істориком, а після початку повномасштабного вторгнення РФ одразу пішов до військкомату.  

– Коли дізналася, що дядько йде добровольцем на війну, дзвонила йому і казала: Дядю Колю, ви ж немолодий уже. На що він ображено: Що значить “немолодий”? Я он медкомісію пройшов, сказали, що такий крепкий дядько, що мені молодь має заздрити! І що на війну, на можливу загибель мають йти лише молоді? Їм жити й жити! А ти ж мене знаєш, який я гарячий і живучий, я цю рашистську нечисть, побачиш, я їх нищитиму безпощадно, люто гнатиму з землі моїх дітей, – розповіла телеведуча.

У спогадах Юлії Сеник дядько залишився усміхненим і життєрадісним. Недарма його позивним на фронті був Веселка.

– Хай за кожного загиблого від рук росіян українця – кожен рашист віками несе найстрашнішу, найпекельнішу розплату! – написала телеведуча.  

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Теги
Війна в Україні Ведучі ICTV Російська агресія
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