Ведуча ICTV, а нині національного телемарафону Єдині новини Юлія Сеник втратила на війні дядька, який пішов добровольцем захищати Україну.

Трагічною звісткою вона поділилась на особистій сторінці у Facebook.

Рідний дядько телеведучої 59-річний Сеник Микола Михайлович загинув у бою під Кремінною.

Він був фізиком-математиком й істориком, а після початку повномасштабного вторгнення РФ одразу пішов до військкомату.

– Коли дізналася, що дядько йде добровольцем на війну, дзвонила йому і казала: Дядю Колю, ви ж немолодий уже. На що він ображено: Що значить “немолодий”? Я он медкомісію пройшов, сказали, що такий крепкий дядько, що мені молодь має заздрити! І що на війну, на можливу загибель мають йти лише молоді? Їм жити й жити! А ти ж мене знаєш, який я гарячий і живучий, я цю рашистську нечисть, побачиш, я їх нищитиму безпощадно, люто гнатиму з землі моїх дітей, – розповіла телеведуча.