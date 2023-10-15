Ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на скандал Козловського і Кондратюка щодо грошового боргу.

Так, Маша зробила Isntagram-репост публікації Віталія про те, що його колишній продюсер забирає у нього всю військову зарплату як компенсацію за порушення авторського права. Блогерка також заговорила про те, що війна розкрила натуру багатьох відомих особистостей.

– Я з 1998 року живу і працюю у сфері нашої культури і шоубізнесу, бачила появу абсолютно всіх постатей і діячів, які сьогодні або супер знамениті, або пропали… І все одно ніколи не звикну до того, як велика війна показує справжні портрети всіх, – вважає ведуча.

Відомо, що за Козловського заступилися й інші українські зірки – наприклад, Оля Цибульська. Та й користувачі мережі підтримали артиста, який з літа боронить Україну зі зброєю в руках. Поки що ця історія не закінчується.

Зараз дивляться

Загалом, скандал між Козловським і Кондратюком тільки набирає обертів. Можливо з часом буде розкриватися все більше подробиць. Про подробиці інциденту та думку обох сторін можна дізнатися на Фактах ICTV.