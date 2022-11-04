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Війна показала, що ми не одні: The Hardkiss представили символічну пісню Маяк

4 Листопада 2022, 11:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Війна показала, що ми не одні: The Hardkiss представили символічну пісню Маяк
Джерело: Юлія Саніна

Український рок-гурт The Hardkiss презентував нову пісню, яка отримала назву Маяк.

Композиція колективу вийшла чуттєвою та проникливою, оскільки сьогодні, у цей складний час для всіх українців, кожен із нас є певним маяком.

Зараз дивляться

Фронтвумен гурту співає про те, що навіть у темному морі ми не самі.

– У дикому штормі ми не одні на відстані руки. У кожному морі є свої маяки, – співає Юлія Саніна.

Шанувальники творчості The Hardkiss подякували гурту за нову роботу, зазначивши, що кожне слово композиції потрапило в саме серце.

  • Неймовірна пісня. Як завжди, у саме серце.
  • Просто сиджу і плачу… Навіть у цей час українці творять найкращі речі у світі… Пісня шедевр.
  • Коли слухаєш ці пісні, то ти впевнений на 100%, що це гурт The Hardkiss, їх ні з чим не переплутаєш!
  • Неможливо зламати маяки у серці українців! До сліз – ураган емоцій.
  • Дякуємо за пісню. Зараз нас тримають разом справді маяки, світло, що дає надію та віру. Війна показала, хто є хто, показала, скільки нас, показала, що в дикому штормі ми не одні! – пишуть у коментарях користувачі мережі.
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The Hardkiss Пісня прем’єра
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