Український рок-гурт The Hardkiss презентував нову пісню, яка отримала назву Маяк.
Композиція колективу вийшла чуттєвою та проникливою, оскільки сьогодні, у цей складний час для всіх українців, кожен із нас є певним маяком.
Зараз дивляться
Фронтвумен гурту співає про те, що навіть у темному морі ми не самі.
– У дикому штормі ми не одні на відстані руки. У кожному морі є свої маяки, – співає Юлія Саніна.
Шанувальники творчості The Hardkiss подякували гурту за нову роботу, зазначивши, що кожне слово композиції потрапило в саме серце.
- Неймовірна пісня. Як завжди, у саме серце.
- Просто сиджу і плачу… Навіть у цей час українці творять найкращі речі у світі… Пісня шедевр.
- Коли слухаєш ці пісні, то ти впевнений на 100%, що це гурт The Hardkiss, їх ні з чим не переплутаєш!
- Неможливо зламати маяки у серці українців! До сліз – ураган емоцій.
- Дякуємо за пісню. Зараз нас тримають разом справді маяки, світло, що дає надію та віру. Війна показала, хто є хто, показала, скільки нас, показала, що в дикому штормі ми не одні! – пишуть у коментарях користувачі мережі.