Український рок-гурт The Hardkiss презентував нову пісню, яка отримала назву Маяк.

Композиція колективу вийшла чуттєвою та проникливою, оскільки сьогодні, у цей складний час для всіх українців, кожен із нас є певним маяком.

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Фронтвумен гурту співає про те, що навіть у темному морі ми не самі.

– У дикому штормі ми не одні на відстані руки. У кожному морі є свої маяки, – співає Юлія Саніна.

Шанувальники творчості The Hardkiss подякували гурту за нову роботу, зазначивши, що кожне слово композиції потрапило в саме серце.