Гурт Мюслі UA презентував нову пісню під назвою За териконами. Роботу вони присвятили почуттям солдатів на фронті, які не зрозуміти багатьом у тилу.

Суть роботи – нагадати всім про війну, яка не так далеко, як може багатьом здатися. Пісня допоможе зрозуміти наших захисників – відзначити їхню хоробрість і незламність. Адже саме завдяки їм ми маємо можливість жити.

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– Наші роботи близькі кожному українцю – вони взяті з життя і відображають реальність. Кричущі історії не можуть чекати, – зазначили учасники колективу.

Користувачі мережі вже відреагували на творчість артистів:

Дуже зворушливий трек. Це частина історії, спасибі ЗСУ!

Дякую за цей неймовірний трек. Здоров’я тим, хто зі щитом, вічної пам’яті і поваги тим, хто на щиті.

Дуже потужна пісня! Немає слів, щоб описати те пекло, в якому перебувають наші хлопці! Спасибі вам за захист!

Наші артисти співають не тільки про фронт – нещодавно Жадан і Соловій представили зворушливу пісню про кохання. Роботу зняли в храмі, і суть роботи – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад.