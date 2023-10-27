Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Мюслі UA випустили новий трек і присвятили його почуттям військових

27 Жовтня 2023, 12:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мюслі UA

Гурт Мюслі UA презентував нову пісню під назвою За териконами. Роботу вони присвятили почуттям солдатів на фронті, які не зрозуміти багатьом у тилу.

Суть роботи – нагадати всім про війну, яка не так далеко, як може багатьом здатися. Пісня допоможе зрозуміти наших захисників – відзначити їхню хоробрість і незламність. Адже саме завдяки їм ми маємо можливість жити.

Зараз дивляться

– Наші роботи близькі кожному українцю – вони взяті з життя і відображають реальність. Кричущі історії не можуть чекати, – зазначили учасники колективу.

Користувачі мережі вже відреагували на творчість артистів:

  • Дуже зворушливий трек. Це частина історії, спасибі ЗСУ!
  • Дякую за цей неймовірний трек. Здоров’я тим, хто зі щитом, вічної пам’яті і поваги тим, хто на щиті.
  • Дуже потужна пісня! Немає слів, щоб описати те пекло, в якому перебувають наші хлопці! Спасибі вам за захист!

Наші артисти співають не тільки про фронт – нещодавно Жадан і Соловій представили зворушливу пісню про кохання. Роботу зняли в храмі, і суть роботи – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад.

Читайте також:
Shumei и Алена МозговаяВиконав без дозволу: Shumei задонатив Мозговій 50 тис. грн і купив права на пісню її батька

Теги
Мюслі UA
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь