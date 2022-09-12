Колишня кохана американського мільярдера Ілона Маска з коледжу виставила на аукціон RR у Бостоні сувеніри, пов’язані з ним.

Серед речей є відверті фотографії підприємця, зроблені, коли він був студентом Пенсільванського університету, а також кілька інших сувенірів спільного життя Маска та Дженніфер Гвінн.

Глянцеві фотографії показують, що мільярдер мав вигляд звичайного студента коледжу до свого стрімкого злету до успіху: дурів у кімнаті гуртожитку, тусувався зі своїми колегами-консультантами та обіймався зі своєю дівчиною.

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Предмет із найвищою поточною ставкою — це підписана вітальна листівка, за якою слідує намисто, подароване Гвінн на її день народження.

– Із днем ​​народження, Дженніфер (також відома як Бу-Бу), з любов’ю, Ілон, – йдеться в листівці.

Золоте намисто включає смарагд із смарагдового рудника в Замбії, що належить батькові Маска Ерролу.

– Коли ми поїхали відвідати матір Ілона в Торонто під час різдвяних канікул 1994 року, Ілон подарував мені маленьку записку і намисто. У його мами було кілька таких намист у футлярі в її спальні, і Ілон сказав мені, що вони були зі смарагдового рудника його батька в Південній Африці – він витяг одне з футляра, – розповіла Дженніфер.

Разом із намистом виставляється також два фото. Вказати свою ціну можна до середи, 14 вересня.

Зазначимо, Гвінн і Маск почали зустрічатися в 1994 році, коли вони вдвох працювали постійними консультантами в університетському гуртожитку.