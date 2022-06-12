Українська акторка та телеведуча Тала Калатай розповіла про звірства російських окупантів проти жителів Грузії на початку 90-х.

Про всі жахіття з боку росіян знаменитість розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Жахливі історії Калатай розповів її чоловік – грузинський бізнесмен Лаша Шихашвілі. Він переживав ці події у підлітковому віці.

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За його словами, росіяни в Гаграх та Сухумі живцем спалили тисячі людей.

– На стадіоні в Сухумі спалили його першу вчительку та лікаря його матері – обклали шинами та підпалили. Тоді соцмереж не було, ми ж цього й не знали, – розповіла Калатай.

Також були й інші звірства, які доводять нелюдяність російських окупантів – вони відрізали голови та грали ними у футбол.

Актриса розповіла, що через це чоловік наполягав на від’їзді за межі України. Військові РФ не лише вбивають чи обкрадають, а й ґвалтують дівчат, а пара виховує 16-річну доньку.

Знаменитість додала, що методи російських окупантів не змінюються десятиліттями.

– Мої грузинські друзі казали, що Буча та Гагри – це все було. Росіяни також із військових частин у Грузії крали унітази, – зазначила Калатай.

Артистка додала, що у Росії колективна вина, а Путіна створив саме народ країни, адже аналогічні звірства були за Сталіна та Єльцина.