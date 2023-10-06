Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

“Відремонтував” кліп і пісню: Монатик випустив оновлений хіт Сильно

6 Жовтня 2023, 16:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Монатик

Український мультиартист Дмитро Монатик випустив оновлену пісню Сильно і презентував кліп для неї. Це його перероблений трек, який раніше звучав російською мовою – настав час це виправити.

Примітно, що над кліпом працювала відома українська режисерка Таня Муіньо, і зараз Монатик показав “відремонтовану” версію ролика. Раніше кліп отримав безліч нагород в Україні та визнання.

Зараз дивляться

Що стосується оновленої пісні, то її вже могли чути й раніше під час живих виступів Дмитра. Тепер фанати можуть насолодитися студійною версією.

– Варто зазначити, що понад рік на великих благодійних концертах шанувальники вже могли почути live-виконання цієї пісні. Ба більше, з перших секунд починали підспівувати, – описується робота в YouTube.

Фанати вже відреагували на реліз артиста:

  • Талант Дмитра + багатство нашої мови = шедевр!
  • На концерті в лайві це було дуже потужно, тепер можна слухати постійно.
  • Найочікуваніша твоя пісня. Дякую, нарешті знову буду її слухати.
  • Діма, ти неймовірний, дякую тобі за цю перекладену пісню. Нарешті ми дочекалися.

Нагадаємо, що нещодавно Монатик запідозрив у плагіаті 50 Cent. Йдеться про виступ із капелюхами у шоу американського репера. За роликом можна оцінити, наскільки схожі ідеї – першим це використав наш артист.

Читайте також:
МонатикВ Англії не так дорого: Монатик розповів, скільки заробляє і витрачає на життя

Теги
Дмитро Монатик
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь