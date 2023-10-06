Український мультиартист Дмитро Монатик випустив оновлену пісню Сильно і презентував кліп для неї. Це його перероблений трек, який раніше звучав російською мовою – настав час це виправити.
Примітно, що над кліпом працювала відома українська режисерка Таня Муіньо, і зараз Монатик показав “відремонтовану” версію ролика. Раніше кліп отримав безліч нагород в Україні та визнання.
Що стосується оновленої пісні, то її вже могли чути й раніше під час живих виступів Дмитра. Тепер фанати можуть насолодитися студійною версією.
– Варто зазначити, що понад рік на великих благодійних концертах шанувальники вже могли почути live-виконання цієї пісні. Ба більше, з перших секунд починали підспівувати, – описується робота в YouTube.
Фанати вже відреагували на реліз артиста:
- Талант Дмитра + багатство нашої мови = шедевр!
- На концерті в лайві це було дуже потужно, тепер можна слухати постійно.
- Найочікуваніша твоя пісня. Дякую, нарешті знову буду її слухати.
- Діма, ти неймовірний, дякую тобі за цю перекладену пісню. Нарешті ми дочекалися.
Нагадаємо, що нещодавно Монатик запідозрив у плагіаті 50 Cent. Йдеться про виступ із капелюхами у шоу американського репера. За роликом можна оцінити, наскільки схожі ідеї – першим це використав наш артист.