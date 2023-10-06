Український мультиартист Дмитро Монатик випустив оновлену пісню Сильно і презентував кліп для неї. Це його перероблений трек, який раніше звучав російською мовою – настав час це виправити.

Примітно, що над кліпом працювала відома українська режисерка Таня Муіньо, і зараз Монатик показав “відремонтовану” версію ролика. Раніше кліп отримав безліч нагород в Україні та визнання.

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Що стосується оновленої пісні, то її вже могли чути й раніше під час живих виступів Дмитра. Тепер фанати можуть насолодитися студійною версією.

– Варто зазначити, що понад рік на великих благодійних концертах шанувальники вже могли почути live-виконання цієї пісні. Ба більше, з перших секунд починали підспівувати, – описується робота в YouTube.

Фанати вже відреагували на реліз артиста:

Талант Дмитра + багатство нашої мови = шедевр!

На концерті в лайві це було дуже потужно, тепер можна слухати постійно.

Найочікуваніша твоя пісня. Дякую, нарешті знову буду її слухати.

Діма, ти неймовірний, дякую тобі за цю перекладену пісню. Нарешті ми дочекалися.

Нагадаємо, що нещодавно Монатик запідозрив у плагіаті 50 Cent. Йдеться про виступ із капелюхами у шоу американського репера. За роликом можна оцінити, наскільки схожі ідеї – першим це використав наш артист.