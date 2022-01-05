Головний герой першого українського Холостяка та хореограф Макс Чмерковський, який проживає у США, розповів, як він потрапив у романтичне реаліті та чому спочатку відмовлявся від участі.

За словами 41-річного чоловіка, його вмовили взяти участь у Холостяку, навівши аргументи, до яких він категорично відмовлявся.

– Мені сказали, що в Україні є проблема – якась кількість дівчат на одного чоловіка… Іноді можуть дозволити собі якісь незрозумілі стосунки – підняти руку, напитися тощо. Мені якось так піднесли… І хотіли, щоб я став тим чоловіком, який подає приклад того, як це ще може бути, – розповів Макс.

Чмерковський сказав, що на той час він був впевненіший за деяких інших чоловіків, у яких щось не вийшло чи вони відчували себе інакше.

– Мені сказали показати мрію. Із цим я і їхав сюди, – зазначив хореограф.

Макс зізнався, що практично відразу зрозумів те, що його згода була величезною помилкою, і він шкодує, що зрештою не відмовився від участі.

– Виявляється, я не продумав один факт – я не та людина, яка вибирає з жінок. З одного боку, я маю бути принцом на коні, а з іншого – переді мною 25 людей, і я тицяю пальцем, хто так, а хто ні. Це так безглуздо і незрозуміло, це не є фундаментом правильних стосунків, – наголосив Чмерковський.

Чоловік зізнався, найважче йому далося – витримати проект.

– Церемонії троянд – це було жахливо. Я дивлюся в очі людині, вона чомусь закохалася в мене, хоча ми з нею там зустрічалися півтори хвилини… Якщо ти мене не знаєш, як ти можеш мене покохати, – згадує Макс.

Чмерковський розповів, що після реаліті поїхав і хотів усе швидше забути. Крім того, він розповів, що його дружина Пета полюбляє дивитися шоу Холостяк.

– Вона все намагається зробити для того, щоб я сидів з нею і дивився… Але ми домовилися звільнити мене від цього, – зізнався Макс.

Раніше ми писали про те, як склалося життя головних героїв реаліті Холостяк. Зазначимо, що проект триває вже 12 років, але все ще не втрачає своєї актуальності та популярності.