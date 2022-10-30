Головний герой 12-го сезону Холостяка Алекс Топольський відповів критикам щодо озвучення романтичного реаліті.

28 жовтня вийшов перший випуск Холостяка 12. Реаліті знімали ще до початку повномасштабної війни, а його прем’єра спочатку мала відбутися навесні. Тепер його показали з українським озвученням, що розлютило деяких користувачів мережі.

Хтось пише, що дубляж вийшов жахливим, оскільки всі учасниці говорять одним голосом і складно зрозуміти їхні емоції, хтось обурений тим, що оригінал не заглушили та звуки накладаються одне на одного.

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Шанувальники реаліті наголошують, не проти української мови, проте їх не влаштовує якість.

Алекс не став мовчати, оприлюднивши свою заяву в Instagram. Холостяк зазначив, що прочитав безліч коментарів із цього приводу, проте він радий, що наймасштабніше шоу країни виходить українською мовою.

– Зараз усі ми, як ніколи, повинні підтримувати свою державу та поважати свою рідну мову! Так, випуски записані до всіх цих жахливих подій. Але я впевнений, що якби зйомки проходили зараз, то кожен із учасників Холостяка говорив би саме українською, – наголосив Топольський.

Вважає, що критика з приводу озвучки – це зовсім зайве і нерозумне витрачання енергії. Тому пропонує відпустити весь негатив, оскільки його і так достатньо.

– Просто пориньте в атмосферу проєкту, у пригоди, романтику, почуття! Сподіваюся, це допоможе хоч трохи повернути тепло у ваші серця, – підсумував Алекс.

Варто зазначити, є й ті, хто не звертає увагу на дубляж, а просто насолоджується переглядом реаліті.