Акторка Ксенія Мішина розкрила інтригу з приводу загадкового бойфренда. Все виявилося куди простіше, ніж думали шанувальники.

Напередодні в Instagram Мішина показала сніданок, який готувала для “своїх чоловіків”. Підписники недовго думаючи, приписали їй роман, засипавши Ксенію запитаннями, тому їй довелося відповісти.

Як виявилося, до Мішиної приїхав у гості брат Михайло, проте на камеру показуватися він відмовився.

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– Дівчатка, до мене на кілька днів просто приїхав мій молодший брат. Тому “хлопців”… Сьогодні просто підірвали мій директ. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Уже відправила його на літак, полетів до себе. Вже сумую, – пояснила акторка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповідала, що у неї з’явився таємничий залицяльник. Незнайомець запросив акторку на побачення, прикрасивши її автомобіль квітами і повітряними кулями, а також залишивши записку.