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Відпрацьовують контракти: продюсер Ясинський пояснив гастролі росіян на Донбас

18 Вересня 2023, 17:42
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Михайло Ясинський

Російські пропагандисти хочуть підсилити ефект впливу від своїх маніпуляцій за рахунок шоу-бізнесу, зокрема телеведучих. Таку думку висловив український продюсер Михайло Ясинський в розмові зі Славою Дьоміним.

– Зараз їдуть на Донбас ті, хто повʼязаний з телебаченням: масляковські проєкти або ті, хто має шоу на ОРТ. Вони відпрацьовують телеконтракти, адже їхні медіа повʼязані з Путіним та компанією. Тому цілком закономірно чекати на Донбасі усіх КВКівців, – резюмував Ясинський.

Так український продюсер прокоментував, зокрема, поїздку на тимчасово окуповані території команди КВК Камызяки. Після цього у Казахстані скасували їхні концерти.

– Це питання великих грошей. Тому що будь-який концерт у Казахстані не можна порівнювати з тим, що їм платять за подібні “піар-акції”, – додав співрозмовник.

Михайло Ясинський нагадав, що раніше на Донбас відправляли різних забутих в Росії артистів або маргіналів на кшталт Чичеріної чи Сергія Галаніна, які за гроші готові були поміняти місцями добро і зло. Тепер же туди дісталися й зірки, чию позицію вважали антивоєнною, наприклад Рома Зверь, зазначив продюсер.  Той же, хто не хотів брати участі у пропаганді, просто поїхав з Росії, додав Михайло Ясинський.

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Фото: Михайло Ясинський

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Війна в Україні Російська пропаганда
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