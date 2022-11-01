У Х’юстоні застрелено учасника хіп-хоп тріо Migos Кершнік Карі Болла, який більш відомий під псевдонімом Takeoff. Йому було 28 років.

Вбивство сталося в ніч на 1 листопада в боулінг-клубі. Там репер разом із іншим учасником Amigos Quavo, який також є його дядьком, грав у кості.

Близько 2:30 у клубі спалахнула сварка і хтось відкрив вогонь, в результаті якого постраждали троє людей. Takeoff помер на місці. Інших двох доставили в лікарню, другий учасник Migos не постраждав.

Зараз дивляться

Примітно те, що незадовго до трагедії репер оприлюднив в Instagram-stories фото з клубу.

Takeoff – популярний американський репер, який почав свій музичний шлях у 2008 році. Тоді разом із іншими членами своєї родини він створив гурт Migos.

У 2013 році вони стали відомими після випуску треку Versace. Всього у хіп-хоп тріо три студійні альбоми, останній з яких світ побачив у 2018 році.

У тому ж році Takeoff представив свій сольний альбом The Last Rocket.