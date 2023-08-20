Американський YouTube-блогер Джеймс Стівен Дональдсон, відомий під ніком MrBeast, показав карту світу з Кримом у складі Росії.
У суботу, 19 серпня, він оприлюднив відео з назвою Кожна країна на землі змагається за $250 тис.
У ролику глядачам показали ілюстративну карту світу, на якій півострів Крим було відзначено тим же кольором, що й Росію.
За добу відео переглянули понад 54 млн разів. На канал MrBeast підписано 177 млн користувачів.
Під останнім дописом блогера в Instagram користувачі мережі залишили тисячі коментарів, наголошуючи, що Крим – це Україна. Сам Джеймс Дональдсон поки ніяк не відреагував на ситуацію.
Зазначимо, що раніше Youtube-блогер підтримував Україну у боротьбі з російською агресією.
У червні минулого року він оприлюднив відео, в якому розповів про збір коштів та речей для українських біженців.
Загалом Джеймс Дональдсон відправив гуманітарної допомоги в Україну на $3 млн.