Американський YouTube-блогер Джеймс Стівен Дональдсон, відомий під ніком MrBeast, показав карту світу з Кримом у складі Росії.

У суботу, 19 серпня, він оприлюднив відео з назвою Кожна країна на землі змагається за $250 тис.

У ролику глядачам показали ілюстративну карту світу, на якій півострів Крим було відзначено тим же кольором, що й Росію.

За добу відео переглянули понад 54 млн разів. На канал MrBeast підписано 177 млн користувачів.

Під останнім дописом блогера в Instagram користувачі мережі залишили тисячі коментарів, наголошуючи, що Крим – це Україна. Сам Джеймс Дональдсон поки ніяк не відреагував на ситуацію.

Зазначимо, що раніше Youtube-блогер підтримував Україну у боротьбі з російською агресією.

У червні минулого року він оприлюднив відео, в якому розповів про збір коштів та речей для українських біженців.

Загалом Джеймс Дональдсон відправив гуманітарної допомоги в Україну на $3 млн.