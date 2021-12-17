Уже сьогодні, 17 грудня, на стримінговому сервісі Netflix вийде другий сезон американо-польського фентезійного телесеріалу Відьмак. Для глядачів стануть доступними одночасно всі вісім серій.

Другий сезон Відьмака логічно та хронологічно продовжує перший, який вийшов 20 грудня 2019 року. Телесеріал знятий за романами Анджея Сапковського про відьмака Геральта.

Основний акторський склад залишився без змін. Головну роль Геральта з Рівії зіграє той самий Генрі Кавіл.

За сюжетом, він продовжить свою подорож, сповнену цікавих подій. Відомо, що в другому сезоні з’являться нові персонажі, а разом із ними й нові актори.

Netflix періодично інтригував шанувальників серіалу та показував уривки з нового сезону. Так, стримінговий сервіс раніше познайомив глядачів із новим монстром – сколопендроморфом.

Відьмак 2: назва серій

Крупиця істини (A Grain of Truth). Каер Морхен (Kaer Morhen). Що втрачено (What Is Lost). Реданська розвідка (Redanian Intelligence). Повернись спиною (Turn Your Back). Дорогий друг (Dear Friend). Волет Мейр (Voleth Meir). ТВА (ТВА).

Зйомки другого сезону розпочалися ще до прем’єри першого – наприкінці 2019 року. Відьмака 2 знімали в Лондоні. Спочатку очікувалося, що серіал вийде в 2020 році, проте дату прем’єри були змушені перенести. Трейлер другого сезону Відьмака – дивіться на Фактах ICTV.