Перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували королеву Великої Британії Єлизавету ІІ.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

Разом із ними попрощатися з королевою у Вестмінстерському палаці прибули посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною.

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До речі, на чорний блейзер перша леді України приколола золоту брошку з українським орнаментом від вітчизняного дизайнера.

Напередодні похорону Зеленська зустрілася з принцесою Вельською. Кейт Міддлтон провела аудієнцію в Букінгемському палаці.

Зазначимо, що принцеса Вельська разом із принцом Вільямом уже зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та Оленою Зеленською в 2020 році в Букінгемському палаці.

Раніше ми писали про те, що Джо Байден та інші політики прибули до Лондона на похорон Єлизавети II. З середи, 14 вересня, труна з тілом монарха виставлена ​​для прощання в Вестмінстер-холі.

За цей час данину пам’яті королеві віддали тисячі британців та людей з-за кордону, які вистояли багатокілометрові черги.

Похорон відбудеться 19 вересня. Померла Єлизавета ІІ 8 вересня. Їй було 96 років.