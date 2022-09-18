Перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували королеву Великої Британії Єлизавету ІІ.
The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc
— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022
Разом із ними попрощатися з королевою у Вестмінстерському палаці прибули посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною.
До речі, на чорний блейзер перша леді України приколола золоту брошку з українським орнаментом від вітчизняного дизайнера.
Напередодні похорону Зеленська зустрілася з принцесою Вельською. Кейт Міддлтон провела аудієнцію в Букінгемському палаці.
BREAKING | The #PrincessofWales welcomes #FirstLady of #Ukraine, #OlenaZelenska, at #BuckinghamPalace ahead of tomorrow’s State Funeral of #TheQueen #QueenElizabeth pic.twitter.com/uhXjZ8XHXf
— Royal News (@royals_forever) September 18, 2022
Зазначимо, що принцеса Вельська разом із принцом Вільямом уже зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та Оленою Зеленською в 2020 році в Букінгемському палаці.
Раніше ми писали про те, що Джо Байден та інші політики прибули до Лондона на похорон Єлизавети II. З середи, 14 вересня, труна з тілом монарха виставлена для прощання в Вестмінстер-холі.
За цей час данину пам’яті королеві віддали тисячі британців та людей з-за кордону, які вистояли багатокілометрові черги.
Похорон відбудеться 19 вересня. Померла Єлизавета ІІ 8 вересня. Їй було 96 років.