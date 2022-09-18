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Віддали шану: Олена Зеленська та Денис Шмигаль попрощалися з Єлизаветою II

18 Вересня 2022, 21:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Віддали шану: Олена Зеленська та Денис Шмигаль попрощалися з Єлизаветою II
Джерело: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували королеву Великої Британії Єлизавету ІІ.

Разом із ними попрощатися з королевою у Вестмінстерському палаці прибули посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною.

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До речі, на чорний блейзер перша леді України приколола золоту брошку з українським орнаментом від вітчизняного дизайнера.

Напередодні похорону Зеленська зустрілася з принцесою Вельською. Кейт Міддлтон провела аудієнцію в Букінгемському палаці.

Зазначимо, що принцеса Вельська разом із принцом Вільямом уже зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та Оленою Зеленською в 2020 році в Букінгемському палаці.

Раніше ми писали про те, що Джо Байден та інші політики прибули до Лондона на похорон Єлизавети II. З середи, 14 вересня, труна з тілом монарха виставлена ​​для прощання в Вестмінстер-холі.

За цей час данину пам’яті королеві віддали тисячі британців та людей з-за кордону, які вистояли багатокілометрові черги.

Похорон відбудеться 19 вересня. Померла Єлизавета ІІ 8 вересня. Їй було 96 років.

Джерело
Daily Mail
Теги
Єлизавета ІІ Денис Шмигаль Олена Зеленська
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