Дует Tvorchi виступив на підтримку України на центральній площі біля парламенту Осло (Норвегія).

Музиканти постали на центральній площі перед українцями і норвежцями, які прийшли підтримати Україну в річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

Tvorchi зізналися, їх вразило те, як жителі Норвегії поділяють наш біль. На відео видно, як до артистів підходять люди з плакатами на підтримку України і фотографуються з ними.

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– Вразило те, як норвежці відчувають наш біль, з якою емпатією говорять про Україну і нашу перемогу. Стільки слів підтримки тут чуємо, безліч українських прапорів бачимо на будинках і в норвезьких вікнах квартир. Кажуть, що люди з півночі холодні і закриті. Може бути тільки зовні, тому що гарячі серця тих, кого ми тут зустрічаємо, здатні розтопити лід, – наголосили Tvorchi.

Артисти також подякували Норвегії за допомогу, яку вона надає Україні.

Нагадаємо, Tvorchi представлять нашу країну на Євробаченні 2023 в Ліверпулі. Дует одразу виступить у фіналі, оскільки у 2022 році конкурс виграв український гурт Kalush Orchestra.