Зірка патріотичної комедії Крашанка Дарʼя Легейда пригадала, як сприйняла рішення свого чоловіка – актора Дмитра Сови – піти на війну. З минулого року він служить у бригаді тактичної авіації в Старокостянтинові разом із тестем.

Як Дарʼя Легейда сприйняла рішення чоловіка піти на фронт

Акторка зізналася, що пройшла спочатку крізь заперечення, а потім прийняла ситуацію. Вона розповіла, що Дмитро хотів піти служити одночасно з її батьком, але був змушений залишитися з нею та її мамою.

– Я можу скільки завгодно боятися, переживати, але найбільше хочу підтримувати і поважати їхній вибір. Тому що цей вибір є надважливим у сучасних реаліях. Якби не такі чоловіки-воїни, не знаю, де б ми були зараз. І що було би з нашою країною. Тому сльози – в сторону. Борітеся – поборете, – наголосила Дарʼя.

Раніше вона розповідала, що не часто бачиться з чоловіком. Пожити разом як родина у них не вийшло через повномасштабну війну.

Зараз дивляться

– Навіть попри те, що ми на відстані, насправді – поряд одне з одним. Я відчуваю його підтримку, і, сподіваюся, він так само. І ми робимо все для того, щоб полегшити цей страшний час одне для одного, – поділилася акторка.

Дарʼя Легейда додала, що з батьком та чоловіком спілкується, коли в них є час для розмови телефоном. Її мати зараз живе в Яремчі, а бабуся – в Одесі. Родина зв’язується одне з одним щойно випадає нагода.

Фото: Дарʼя Легейда