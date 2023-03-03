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Відбивають атаки не невидимому фронті: Tvorchi присвятили нову пісню кібервійськам

3 Березня 2023, 13:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tvorchi

Переможці Нацвідбору Євробачення 2023 Tvorchi представили новий трек Hidden Code, присвятивши його українським кібервійськам. Пісня стане саундтреком фільму Перший код, знятий про українських IT-фахівців.

До треку також зняли і кліп у стилі, притаманному музикантам.

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Hidden Code – це ритмічний електропоп про силу IT-військ України, які роблять усе, щоб наблизити нашу перемогу. Експерти в цифровому просторі борються з атаками на інформаційні системи підприємств та державні установи України.

Сингл поєднує синтезований звук із хаусом та вокалом Джеффрі – вміло передається енергія незламності наших кібервійськ.

– Трек Hidden Code про суперменів IT-галузі, які за лаштунками створюють нову історію українського опору ворогу. Наші кібервійська з першого дня повномасштабної війни демонструють нереальну силу та єдність для спільної перемоги, – коментують Tvorchi свій новий трек.

Наприкінці лютого дует Tvorchi виступив на підтримку України на центральній площі біля парламенту Осло. Артисти зізналися, що жителі Норвегії поділяють наш біль і всіляко висловлюють своє бажання допомогти.

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