Президент України Володимир Зеленський одягнув вишиванку кольору хакі від українського бренду Indposhiv. У ній він виступив перед українцями у щоденному звернені на 180-й день повномасштабної війни з РФ.
Вишиванка Bespoke від Indposhiv, в якій з’явився президент – сучасна історія України. На ній зображено танки, БТР, орнамент та українці, які взялися за руки.
Дизайнер бренду Катя Возіанова створила серію Bespoke до Дня вишиванки. Його щороку відзначають 19 травня.
В основі авторської сорочки – твори художниці білоруського походження Руфіни Базлової, яка започаткувала напрямок протестної вишивки.
– 24 лютого майстер розмістила першу фотографію на підтримку України, а в березні з’явилася ціла серія, що ілюструє стійкість та незламність духу українців, яка лягла в основу орнаменту, – йдеться в Instagram Indposhiv.
Зазначимо, вартість вишиванки Bespoke з машинною вишивкою – 8 500 грн, з ручною вишивкою – 12 000 грн.