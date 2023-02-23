Щороку популярна американська компанія Netflix складає список нових фільмів, які будуть виходити впродовж року.

2023 рік не став виключення, тому у списку Netflix можна знайти різножанрові картини – від романтичних комедій до фантастичних бойовиків.

У 2023 році Netflix запланував випустити 49 фільмів, а це 37 прем’єр менше, ніж у 2022 році.

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Які премʼєри вийдуть на Netflix у березні 2023 року, читайте в нашому матеріалі.

Березневі премʼєри Netflix 2023 – список

Luther: The Fallen Sun (Лютер: Сонце на спаді)

Жанр фільму: детективи, пригодницькі бойовики, кримінальні фільми, драми.

Це кримінальна драма, продовження однойменного британського телесеріалу, який виходив впродовж 2010–2019 років.

Сюжет стрічки розкаже вам історію опального лондонського інспектора поліції Джона Лютера, якого переслідують думки про нерозкритий злочин.

Чоловік тікає з в’язниці, щоб вистежити жорстокого серійного вбивцю.

Премʼєра фільму запланована на 10 березня 2023 року.

Murder Mystery 2 (Загадкове вбивство 2)

Жанр: детектив, пригодницькі бойовики, комедії.

Нова частина комедійного детектива з Адамом Сендлером та Дженіфер Еністон.

Сюжет: Приватні детективи Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство й опиняються в центрі міжнародного розслідування, коли викрадають їхнього друга.

Премʼєра фільму запланована на 31 березня 2023 року.

Як слониха впала з неба

Жанр: сімейний фільм, стрічка для дітей та родини, фільми на основі книжок.

Сюжет: рішучий хлопець Пітер шукає давно загублену сестру. Зустрівши ворожку на ринковій площі, він намагається дізнатися відповідь на єдине важливе запитання: чи сестра ще жива? Відповідь: йому потрібно знайти загадкову слониху й фокусника, що її викличе.

Так Пітер починає непросту подорож, аби здійснити три неможливих завдання в обмін на чарівну слониху.

Премʼєра сімейного мультфільму запланована на 17 березня 2023 року.

Серіал Ти

Це відомий американський психологічний серіал-трилер.

Перший сезон серіалу вийшов у 2018 році. Історія розповідає про привабливого менеджера книжкового магазину в Нью-Йорку Джо Голдберга, який, зустрівши письменницю-початківця Ґвіневру Бек, закохується в неї.

Хлопець стає одержимий коханою та здатний на все, аби вони були разом.

Згодом серіал було продовжено на другий сезон. В січні 2020 Netflix продовжив серіал на третій сезон, який вийшов 15 жовтня 2021 року.

Серіал отримав шалену популярність, тому було вирішено продовжити історію на четвертий сезон. Перша частина четвертого сезону (пʼять серій) вже доступна для глядачів, а от друга частина – вийде на екрани 9 березня 2023 року.