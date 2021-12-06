Від Карпат до Мальдів: куди українські зірки збираються у відпустку взимку

Нині у розпалі – планування зимових відпусток. Тут у кожного бажання різні. Хтось Новий рік та Різдво хоче відсвяткувати поза домом. Хтось, навпаки, ці вихідні присвячує сім’ї, а у відпустку їде вже згодом. Напрямки різні, але зазвичай обирати доводиться між гірськолижними курортами і теплими країнами.

Факти ICTV розпитали в українських знаменитостей, куди вони планують вирушити у відпустку взимку.

Популярний співак Артем Пивоваров поділився, що йому до вподоби море, океан, річки. Однак він також любить і гори, адже там чисте повітря.

– Мені до вподоби море, океан та річки. Я виріс у місті, де дуже багато річок, і з раннього дитинства був активною дитиною, любив різні види спорту, зокрема водні. Я розумію, що таке чисте повітря – таке, як у горах, складно зустріти в якійсь іншій місцевості, – наголосив співак.

За його словами, вже котрий рік поспіль він їздить відпочивати із друзями, і завжди це різні компанії. Гучні вечірки компаній змінюються задушевними філософськими розмовами.

– Чесно зізнаюся, напевне, наскільки пам’ятаю, я жодного разу не мандрував на самоті. У мене дуже багато знайомих, які обирають такий спосіб відпочинку або такий спосіб подорожей, але сам я жодного разу не подорожував наодинці, – поділився виконавець.

Артем Пивоваров назвав свій список місць, куди варто поїхати на відпочинок.

– Якщо говорити про топ країн та міст для відпочинку та відновлення, то я можу внести і нашу країну. Наприклад, Карпати. Гори – це справді те, що надихає. Ми буквально нещодавно повернулися звідти, разом із командою були там два тижні: писали музику, надихалися, жили просто біля підніжжя гори, – розповів артист.

Артем також зазначив, що є чимало країн для відпочинку та відновлення. За його словами, кожен обирає, спираючись на уподобання та формат відпочинку.

– Звичайно, я люблю подорожувати якимись автентичними місцями на Балі та в Таїланді. Мені загалом близька Азія та азіатська культура, – розповів Артем Пивоваров.

Цієї зими співак планує більше працювати, оскільки йому належить реалізувати багато нового матеріалу. Зокрема нові колаборації в межах проекту Твої вірші мої ноти.

– Якщо я кудись і вибиратимуся, то, як і раніше, традиційно це будуть місця сили нашої країни. Я б охоче повернувся на Синевир. Я б із задоволенням вирушив на Джарилгач. Але впевнений, що взимку це не найкращий вибір, – посміхаючись, зауважив Пивоваров.

У ведучого Холостячки та шоу Україна має талант Григорія Решетніка – одразу два варіанти відпочинку.

– Версія перша: нарешті вирватися десь наодинці з коханою дружиною, діток залишити на бабусю, дідуся і просто відпочити. У будь-яку країну – ідеально, щоб було тепло, насолодитися спокоєм, відпочити, зарядитися силами, – зазначив ведучий.

Проте Решетнік із дружиною планує поставити синів на лижі.

– Давно не були на лижах, бо дітки підростали, тож хочемо вирушити на зимовий курорт, аби Ваня, Дімуля і, можливо, у санчатах Сашуня також стали лижниками, підтримали батьків. Ми стоїмо на лижах, катаємося, любимо, і хочемо, щоб дітки також займалися лижами, – пояснює Григорій.

За його словами, вони також мріють побувати у США, адже ще до локдауну відкрили візи.

– Ми відкрили американські візи і дуже хочемо побувати в США. Можливо, вдасться реалізувати цю мрію. Дуже-дуже хочемо перелетіти за океан і побачити, яка ж вона – одна з найкрутіших і найбільш процвітаючих країн світу. Сподіваюся, знайду час і втілю не лише свої найкращі робочі проекти, а й сімейний відпочинок, – додав Григорій Решетнік.

Суддя шоу Україна має талант та хореограф Женя Кот зізнався, що його родині складно вирішити, куди саме вирушити взимку на відпочинок. Женя хоче туди, де сніг та холодно, а його дружина Наталя прагне погрітися на сонечку.

– Наталя мріє поїхати туди, де тепло, де сяє сонечко, а я хочу поїхати туди, де можна покататися на лижах або на сноуборді. Наталя не дуже любить мерзнути, а я дуже люблю все-таки активний відпочинок. Я почав кататися лише два чи три роки тому. Мені це сподобалося, і кожну зиму ми їздимо, щоб покататися. Тому не знаю, побачимо, можливо, її чари на мене подіють і ми все-таки поїдемо в теплі краї, – розмірковує Женя Кот.

Також планами на відпочинок поділилися резиденти Дизель-шоу. Так, Вікторія Булітко мріє про Мальдіви.

– Найближча моя відпустка планується наступного року (сміється). Тобто лише на початку січня у нас буде невелика перерва на відпочинок. Я поки що жодних планів особливо не будую про всяк випадок. Але дуже хотілося б, і сподіваюся, так воно й станеться, я вирушу кудись у теплі краї. Наприклад, Мальдіви, – розповіла акторка.

А ось Юлія Мотрук планує вирушити у дві поїздки: до Львова та Карпат.

– Ми з чоловіком восени запланували дві поїздки: до Львова, а потім – до Карпат. Дуже хочеться казки, багато снігу, тож сподіваюся, що це все здійсниться. Тому що, враховуючи сучасні умови, коли в один день може все змінитись, складно щось планувати наперед (сміється). Однак сподіваюся, що все вийде, і я запам’ятаю цю відпустку, – зізналася Юлія.

Актор Євген Гашенко через забобони не хотів розкривати планів на відпустку, але зазначив, що це будуть теплі краї.

– Я трохи забобонний, тож не хотів би ділитися своїми планами. Та й останні роки навчили нас особливо нічого не загадувати та не планувати наперед. Але можу натякнути: відпустку я планую десь у теплих країнах. Сподіваюся, все вийде, – поділився Євген.

Яна Глущенко вважає сніг у іншій країні – дивним явищем. Тож хоче поїхати на море.

– У нас у січні відпустка, і я дуже хотіла б полетіти на море. Моїй сім’ї п’ять років, і два-три роки ми літали на моря. Одного року ми поїхали до Фінляндії, і я сказала, що взимку сніг в іншій країні – не дуже прикольно. У нас і свого достатньо (сміється). Тому дуже хочу полетіти на море, – зауважила акторка.