У Росії активно цькують Аллу Пугачову за її позицію щодо війни. Її думку критикує навіть прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков та режисер Микита Міхалков.

– Є артисти, які заплямували себе абсолютно непристойними та неприйнятними заявами. Я не чув жодної заяви Алли Пугачової, але Максиму Галкіну з нами не по дорозі – він робив дуже погані заяви, – сказав Пєсков.

Чиновник РФ заявив, що сам Путін до співачки ставиться цілком нормально – за ці багато років вони неодноразово зустрічалися і доволі добре знайомі одне з одним.

Відомо, що пара вже давно виїхала із Росії разом зі своїми дітьми. Максим критикує війну в Україні ще з кінця лютого. Навесні він виступав в Ізраїлі, і частину зароблених коштів було відправлено на допомогу Україні.

Зараз дивляться

Це не сподобалося владі РФ, через що на Галкіна завели кримінальну справу. Усьому виною його висловлювання, за які він може отримати термін за законами Росії. Щоправда, малоймовірно, що артист повернеться на територію країни-агресора. Принаймні найближчим часом.

За самого Галкіна вже заступалася і його дружина – нещодавно Пугачова опублікувала уривок фільму Михалкова Раба Любові, де сам Микита проклинає людей та країну.

Сам режисер вже відповів Пугачовій – у Telegram-каналі він процитував фразу Льва Толстого.

– Не бійся незнання, бійся неправдивого знання. Від нього все зло світу, – заявив Міхалков.

Найімовірніше, зіркова пара не поспішатиме повертатися до Росії.