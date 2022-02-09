Disney показав нову колекцію весільних суконь 2022, натхненні принцесами мультфільмів компанії. Так, охочі влаштувати весілля в одному з парків Disney зможуть провести свою церемонію у королівському стилі.

Компанія фахівців з організації весіль Disney Fairy Tale Weddings показала не лише 25 нових суконь для наречених, але й презентувала костюм на честь 50-річчя Всесвітнього центру відпочинку Волта Діснея. У колекцію увійшли сукні, які надихалися одягом принцесами Тіани, Білосніжки та Жасмін. Сукні відрізняються різноманітністю стилів, тканин та силуетів.

Користувачі мережі вже оцінили твори Disney:

Сукні зроблені дуже гарно та чарівно. Хотіла б я створювати вбрання для Disney з чарівними весільними сукнями.

Дуже красиво! Моя мрія буквально здійснилася. Дівчата всі такі гарні! Чудова робота сім’ї Disney!

Вау! Вони всі такі гарні та казкові, я люблю їх усіх так сильно! Усе це просто чарівно.

Мені подобається, що ці пані були чудовими, і всі вони виглядали досить нормальними, а не як моделі з подіумів високої моди.

До цих суконь чудово підійдуть актуальні у 2022 році зачіски – стильними і модними вже не один рік вважаються голлівудські локони, ретро, ​​а також локони з пляжним ефектом.