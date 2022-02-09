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Мода

Весільні сукні для принцес: Disney показав колекцію модного вбрання 2022

9 Лютого 2022, 20:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сукня Disney

Disney показав нову колекцію весільних суконь 2022, натхненні принцесами мультфільмів компанії. Так, охочі влаштувати весілля в одному з парків Disney зможуть провести свою церемонію у королівському стилі.

Компанія фахівців з організації весіль Disney Fairy Tale Weddings показала не лише 25 нових суконь для наречених, але й презентувала костюм на честь 50-річчя Всесвітнього центру відпочинку Волта Діснея. У колекцію увійшли сукні, які надихалися одягом принцесами Тіани, Білосніжки та Жасмін. Сукні відрізняються різноманітністю стилів, тканин та силуетів.

Користувачі мережі вже оцінили твори Disney:

  • Сукні зроблені дуже гарно та чарівно. Хотіла б я створювати вбрання для Disney з чарівними весільними сукнями.
  • Дуже красиво! Моя мрія буквально здійснилася. Дівчата всі такі гарні! Чудова робота сім’ї Disney!
  • Вау! Вони всі такі гарні та казкові, я люблю їх усіх так сильно! Усе це просто чарівно.
  • Мені подобається, що ці пані були чудовими, і всі вони виглядали досить нормальними, а не як моделі з подіумів високої моди.

До цих суконь чудово підійдуть актуальні у 2022 році зачіски – стильними і модними вже не один рік вважаються голлівудські локони, ретро, ​​а також локони з пляжним ефектом.

Теги
Весілля , Мода
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