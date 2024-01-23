Українська співачка Софія Ротару відреагувала на ракетний обстріл РФ 23 січня, наслідком якого стали розтрощені будинки, загиблі та поранені люди.

Вона оприлюднила в Instagram відео глобальної ініціативи з підтримки України United24.

– Черговий терористичний акт Росії проти України. Вранці 23 січня Київ, Харків і Павлоград зазнали ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені. Тривають рятувальні операції, – йдеться у повідомленні United24.

Наслідки ракетної атаки РФ на Україну

На відео наслідків обстрілу Росією Харкова багато лиха. На одному з кадрів чоловік з жінкою обіймаються та дивляться, ймовірно, на свій будинок, що догорає.

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Також ролик демонструє розтрощені багатоповерхові будинки та закривавлених людей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

На відео показано як рятувальники розбирають завали та виносять врятованих з-під них людей.

Крім того, United2 демонструє кадри наслідків обстрілу Києва та області 23 січня.

Нагадаємо, що протягом 23 січня РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу ворога. Під ударом опинилися Київ та область, Харків, Херсонщина, Павлоград та Шостка.