Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Фото Персони

Весь жах обстрілу в одній хвилині: Ротару відреагувала на ракетний удар РФ 23 січня

24 Січня 2024, 01:12
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Весь жах обстрілу в одній хвилині: Ротару відреагувала на ракетний удар РФ 23 січня
Джерело: ДСНС

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на ракетний обстріл РФ 23 січня, наслідком якого стали розтрощені будинки, загиблі та поранені люди.

Вона оприлюднила в Instagram відео глобальної ініціативи з підтримки України United24.

Ротару відреагувала на ракетний обстріл РФ

Фото: скрін з instagram

– Черговий терористичний акт Росії проти України. Вранці 23 січня Київ, Харків і Павлоград зазнали ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені. Тривають рятувальні операції, – йдеться у повідомленні United24.

Наслідки ракетної атаки РФ на Україну

На відео наслідків обстрілу Росією Харкова багато лиха. На одному з кадрів чоловік з жінкою обіймаються та дивляться, ймовірно, на свій будинок, що догорає.

Зараз дивляться

Також ролик демонструє розтрощені багатоповерхові будинки та закривавлених людей.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

На відео показано як рятувальники розбирають завали та виносять врятованих з-під них людей.

Крім того, United2 демонструє кадри наслідків обстрілу Києва та області 23 січня.

Нагадаємо, що протягом 23 січня РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу ворога. Під ударом опинилися Київ та область, Харків, Херсонщина, Павлоград та Шостка.

Читайте також:
Бєдняков і СумськаПостраждали Харків і Київ: реакція зірок на ракетний обстріл 23 січня

Теги
Київ ракетний удар Софія Ротару Харків
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь