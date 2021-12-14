Популярна співачка Мадонна опублікувала у мережі фотографії свого сина – 21-річного Рокко Джона Річі. Знімки юнака вона розмістила у сторіз.

На фотографіях Рокко красується у білій футболці з підворотами на рукавах, яку заправив у джинси. Він тримає в руках склянку з напоєм та стоїть біля задньої частини спорткара.

Хлопець не приховує родинного зв’язку із зіркою — він виклав аналогічні фото на своїй Instagram-сторінці.

Відомо, що Рокко також є сином британського режисера Гая Річі, який був другим чоловіком співачки Мадонни. Коли пара розлучилася, він кілька років жив із мамою, а потім переїхав до Великої Британії до батька.

Зараз Рокко працює моделлю — у серпні він знявся в проекті для журналу The Rake. Юнак виступив як модель на зніманнях в ретростилі, з чим чудово впорався.

Та й сама Мадонна не проти позувати на камеру – наприкінці листопада вона вразила мережу своїми відвертими знімками. На першому знімку артистка позує в білизні, з якої випадково випадають оголені груди. Причому, деякі знімки були без цензури. Користувачі Instagram моментально відреагували на фото – одні звинуватили співачку у вульгарності, інші оцінили фігуру знаменитості.