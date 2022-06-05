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Верх неповаги: Вікторію Бекхем захейтили через пост, де вона порівняла себе з Єлизаветою II

5 Червня 2022, 14:45
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Бекхем, королева Єлизавета II
Джерело: Depositphotos, Getty Images

Британську співачку та акторку Вікторію Бекхем розкритикували за пост на честь королеви Єлизавети II.

На особистій сторінці в Instagram Бекхем привітала британського монарха з платиновим ювілеєм правління та подякувала Єлизаветі за натхнення. Також вона оприлюднила серію колажів, на яких порівняла себе з королевою.

– 70 років натхнення для багатьох! Зокрема і я, зрозуміло! Вітаємо Її Величність Королеву з платиновим ювілеєм, яке досягнення! – написала вона.

У коментарях користувачі мережі розкритикували Бекхем, назвавши її егоїсткою. Більшість підписників зазначили, що Вікторія не має нічого спільного з королевою. Проте знайшлись й ті, хто оцінив гумор зірки.

Зараз дивляться
  • Яке відношення має одне до іншого?
  • Недоречно це казати про себе.
  • Верх неповаги, але, на жаль, тут немає нічого дивного!
  • Як, чорт побери, тобі вдається це все зробити заради себе.
  • Не порівнюйте себе з такими фотографіями, це не ваше місце і ніколи не буде!
  • Такий нарцисичний пост! Чи можна привітати когось, не звертаючи увагу себе? Неймовірна егоцентричність!
  • Як ти може порівнювати себе з королевою?
  • Насправді, це не про вас – трохи дивно, що ви відчували потребу зробити це, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що Вікторія Бекхем була присутня на вечірці з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у Лондоні. Водночас зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян залишилася без квитка.

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Теги
Єлизавета ІІ, Вікторія Бекхем
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