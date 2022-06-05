Британську співачку та акторку Вікторію Бекхем розкритикували за пост на честь королеви Єлизавети II.
На особистій сторінці в Instagram Бекхем привітала британського монарха з платиновим ювілеєм правління та подякувала Єлизаветі за натхнення. Також вона оприлюднила серію колажів, на яких порівняла себе з королевою.
– 70 років натхнення для багатьох! Зокрема і я, зрозуміло! Вітаємо Її Величність Королеву з платиновим ювілеєм, яке досягнення! – написала вона.
У коментарях користувачі мережі розкритикували Бекхем, назвавши її егоїсткою. Більшість підписників зазначили, що Вікторія не має нічого спільного з королевою. Проте знайшлись й ті, хто оцінив гумор зірки.
- Яке відношення має одне до іншого?
- Недоречно це казати про себе.
- Верх неповаги, але, на жаль, тут немає нічого дивного!
- Як, чорт побери, тобі вдається це все зробити заради себе.
- Не порівнюйте себе з такими фотографіями, це не ваше місце і ніколи не буде!
- Такий нарцисичний пост! Чи можна привітати когось, не звертаючи увагу себе? Неймовірна егоцентричність!
- Як ти може порівнювати себе з королевою?
- Насправді, це не про вас – трохи дивно, що ви відчували потребу зробити це, – пишуть у коментарях.
Варто зазначити, що Вікторія Бекхем була присутня на вечірці з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у Лондоні. Водночас зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян залишилася без квитка.