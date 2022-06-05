Британську співачку та акторку Вікторію Бекхем розкритикували за пост на честь королеви Єлизавети II.

На особистій сторінці в Instagram Бекхем привітала британського монарха з платиновим ювілеєм правління та подякувала Єлизаветі за натхнення. Також вона оприлюднила серію колажів, на яких порівняла себе з королевою.

– 70 років натхнення для багатьох! Зокрема і я, зрозуміло! Вітаємо Її Величність Королеву з платиновим ювілеєм, яке досягнення! – написала вона.

У коментарях користувачі мережі розкритикували Бекхем, назвавши її егоїсткою. Більшість підписників зазначили, що Вікторія не має нічого спільного з королевою. Проте знайшлись й ті, хто оцінив гумор зірки.

Зараз дивляться

Яке відношення має одне до іншого?

Недоречно це казати про себе.

Верх неповаги, але, на жаль, тут немає нічого дивного!

Як, чорт побери, тобі вдається це все зробити заради себе.

Не порівнюйте себе з такими фотографіями, це не ваше місце і ніколи не буде!

Такий нарцисичний пост! Чи можна привітати когось, не звертаючи увагу себе? Неймовірна егоцентричність!

Як ти може порівнювати себе з королевою?

Насправді, це не про вас – трохи дивно, що ви відчували потребу зробити це, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що Вікторія Бекхем була присутня на вечірці з нагоди святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у Лондоні. Водночас зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян залишилася без квитка.