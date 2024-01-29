Віцепремʼєр-міністерка Ірина Верещук розкритикувала виступ гурту Хамерман знищує віруси на гірськолижному курорті Драгобрат.

Відомо, що фронтмени ХЗВ Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко обирають для концертів доволі відверті образи.

Міністерка назвала виступ “голою вечіркою” та закликала “вже якось припинити” такі заходи.

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Хамерман знищує віруси потрапив під хейт

Шанувальники гурту знають, що артисти завжди ретельно готуються до виступів й оригінально підходять до створення сценічного вбрання. Часто його майже немає, що вже стало фірмовим знаком Хамерманів.

Не був винятком і концерт 26 січня у готелі на Закарпатті. Відео з того вечора поширив журналіст Віталій Глагола, який зазначив, що має багато питань до вокалістів і ще більше до власників закладу. Сам виступ він назвав “голою вечіркою”, вочевидь, порівнявши зі скандальним зібранням російської блогерки Насті Івлєєвої.

На виступ Хамерманів відреагувала і міністерка Ірина Верещук, яка назвала концерт ХЗВ “сумнівно-провокативним заходом”.

– Розумію, що заклади мають якось працювати, а людям треба десь відпочивати. Але певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність. Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається, – звернулася Верещук до керівників закладів та місцевих влад.

Реакція гурту та шанувальників на хейт

Учасник ХЗВ Альберт Цукренко прокоментував критику в бік гурту, зокрема висловлювання Ірини Верещук. Артист зазначив, що “якщо щось не заборонено, отже, воно дозволене”. – Слово посадовця у медійному плані значить більше, тож треба бути обережними в артикулюванні власної думки на загал. Тенденція ранжувати явища культури за критерієм того, що можна під час війни — це небезпечно, — наголосив Цукренко у коментарі Громадському. На думку музиканта, порівняння із “голою вечіркою” свідчить лише про те, що дехто з українців надто багато часу проводить у “медійному полі Росії”. До хейту ж Альберт ставиться філософськи, адже вже не раз із ним стикався, і впевнений, що це не востаннє. Тим часом в мережі розгорнувся флешмоб у підтримку колективу. Шанувальники Хамерманів зізнаються у любові до творчості гурту та запустили промовистий гештег. Прихильники Хамерманів зауважують, що перфоманси гурту є постметаіронією, в якій команда працює понад 20 років. Серед шанувальників ХЗВ виявився й інший представник політичних кіл України – екснардеп Борислав Береза. – Звідки ця тяга до совкового засудження всього, що вибивається з формату “два притопи, три прихлопи”? Звідки це копіювання російського пуританства? І смішить мене от все це рагульство, коли засуджують все, що за рамками провінційного сприйняття. З совком в голові бажано попрощатися, – зазначив Береза у своєму Facebook. Читайте також: Активно діють пропагандисти: росіяни зірвали концерт ТНМК у Словенії

Фото: Ірина Верещук, Володимир Чеппель