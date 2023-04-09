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Вербна неділя 9 квітня: привітання українських зірок

9 Квітня 2023, 14:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зірки

9 квітня православні християни відзначають Вербну неділю. Свято присвячене урочистому в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим.

У цей день заведено вітати своїх близьких і друзів. До подібних традицій приєднуються і зірки, які тішать шанувальників теплими словами та побажаннями.

Привітання зірок із Вербною неділею – далі в матеріалі.

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Актриса Ольга Сумська привітала українців і покрасувалася у вишиванці з повним кошиком вербових гілок.

Сумська

Дружина телеведучого СТБ Григорія Решетніка Христина коротко привітала українців зі святом за допомогою Insta-stories.

Кристина Решетник

До привітання долучилася і співачка Наталія Могилевська, опублікувавши вербові гілочки з жовтими “котиками” на тлі блакитного неба.

Наталия Могилевская

Софія Ротару привітала з Вербною неділею українців, побажавши їм щастя в домі.

Ротару

Як і в будь-яке інше церковне свято, на Вербну неділю існують традиції, які передавалися з покоління в покоління. Приміром, заведено садити біля будинку одну з вербових гілочок – у домі пануватиме тільки щастя.

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Вербна неділя Привітання зі святами
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