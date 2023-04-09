9 квітня православні християни відзначають Вербну неділю. Свято присвячене урочистому в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим.

У цей день заведено вітати своїх близьких і друзів. До подібних традицій приєднуються і зірки, які тішать шанувальників теплими словами та побажаннями.

Привітання зірок із Вербною неділею – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Актриса Ольга Сумська привітала українців і покрасувалася у вишиванці з повним кошиком вербових гілок.

Дружина телеведучого СТБ Григорія Решетніка Христина коротко привітала українців зі святом за допомогою Insta-stories.

До привітання долучилася і співачка Наталія Могилевська, опублікувавши вербові гілочки з жовтими “котиками” на тлі блакитного неба.

Софія Ротару привітала з Вербною неділею українців, побажавши їм щастя в домі.

Як і в будь-яке інше церковне свято, на Вербну неділю існують традиції, які передавалися з покоління в покоління. Приміром, заведено садити біля будинку одну з вербових гілочок – у домі пануватиме тільки щастя.