Події п’ятого випуску Холостяка 2022 відбувалися у Дубаї. Тиждень пройшов як один великий скандал: спершу дівчата зацькували усі правила господині дому Юлі, а згодом агресивно з’ясовували стосунки на очах Алекса Топольського. Як пройшов 5 випуск проєкту і хто завершив боротьбу за серце Холостяка, читайте в матеріалі.

Купання на заході

На перше індивідуальне побачення тижня Алекс запросив Віку. Пара вирушила на пляж зустрічати захід сонця.

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Атмосфера побачення була доволі романтичною, і під час купання Віка та Алекс поцілувалися.

– Мені в той момент здалося, що ми – одне ціле. Бо ми були одне з одним і не помічали, що відбувалося довкола. У нас був дуже сильний конект, нам було приємно одне з одним, – сказав Топольський.

За враженнями до пустелі

На парне побачення з Холостяком в історичний заповідник поїхали Роксолана та Ліза.

Під час індивідуального спілкування Роксолана розповіла Алексу про дитинство та батька. Холостяк відзначив, що дівчині нарешті вдалося відкритися.

Попри гарно проведений час, Ліза та Роксолана повернулися з побачення без троянд.

Кохання зі спеціями

Вивчати арабську кухню Алекс Топольський вирішив із Сашею, Катею і Юлею. Спершу вони із зав’язаними очима купували спеції та продукти. Згодом кожна з дівчат готувала свою страву.

На кухні Алекс помітив, що Юля почувається некомфортно. Після відвертої розмови він вирішив відпустити дівчину.

– Уся наша історія з Юлею – про її невпевненість і нерішучість і про мої спроби допомогти їй цього позбутися. Ми лишалися наодинці, були на її території, вона отримала цілий букет із рожевих і жовтих троянд. Сьогоднішнє побачення – це її стихія. Однак невпевненості менше не стало. Мені важливо, щоб поряд була впевнена дівчина, – пояснив Топольський.

Після спілкування з Катею Холостяк укотре відзначив її стриманість. Алекс запідозрив, що дівчина навмисне показує лише вигідні риси характеру.

Водночас тет-а-тет із Сашею був більш інтимним і сповненим палких поцілунків.

Верблюди та секс на першому побаченні: із ким зблизився Холостяк у Дубаї / 2 зображення

Дівчата не стримали емоцій на очах у Холостяка

Запрошення дівчат на коктейльну вечірку обернулося скандалом. Холостяк запропонував учасницям взяти участь у дебатах. Дівчата відстоювали свою позицію щодо сексу на першому побаченні, чоловічого декрету та партнерських пологів.

У якийсь момент конкурентки перейшли на особисті образи і почали агресивно з’ясовувати стосунки на очах Топольського.

Аби приділити увагу кожній із дівчат, Холостяк влаштував індивідуальну церемонію троянд.

Червоні квіти цього тижня отримали Саша, Аліна, Юля, Ліза, Катя.

Троянда здійснення бажання опинилася в руках Саші Мудрої. Та перед цим Топольський обговорив із нею відмову від першого поцілунку на побаченні у Львові.

– Ця недоступність притягує. Хочеться її добитися, – зауважив Холостяк.

Без троянди додому поїхала Роксолана.

– За всі наші зустрічі я не відчув твого інтересу. Я прийшов на проєкт за реальними стосунками. Я тебе сьогодні відпускаю.

Господинею дому стала Віка, а останнім шансом на проєкті доведеться скористатися Марині.